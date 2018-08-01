Андрей Лунин дебютировал за "Реал" и не пропустил
Украинский голкипер отыграл тайм против "Манчестер Юнайтед"
Сегодня в Майами состоялся матч в рамках Международного кубка чемпионов между "Реалом" и "Манчестер Юнайтед". Для украинских болельщиков он был в центре повышенного внимания, поскольку за мадридский клуб дебютировал украинский голкипер Андрей Лунин. Наш вратарь вышел на второй тайм и отстоял на ноль, но это не помогло его команде. "МЮ" оформил себе победу еще в первой половине игры – 2:1.
За "МЮ" забивали Эррери и Алексис Санчеса, за "Реал" отличился Карим Бензема.
Ранее мы рассказывали, что голкипер сборной Украины Андрей Лунин отклонил "тысячи предложений", чтобы играть в "Реале". Молодой украинский вратарь говорит, что всегда мечтал выступать в мадридском клубе.
Трансфер Лунина в "Реал" стал самым дорогим этим летом среди вратарей в категории футболистов до 21 года.
Напомним, что тренер вратарей сборной Украины Педро Харо заявил нам следующее: "Долго ждать результат от Лунина "Реал" не будет".
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