Андрей Лунин отбил пенальти в матче против "Атлетико"
"Леганес" минимально проиграл мадридцам в чемпионате Испании
В Мадриде завершился матч 27 тура чемпионата Испании по футболу. Встречались "Атлетико" и "Леганес". Впервые после долгого перерыва в составе гостей вышел украинский голкипер Андрей Лунин. Он перебрался в "Реал" минувшим летом и сразу же был отправлен в годичную аренду в "Леганес". Впрочем регулярной игровой практики украинский голкипер в первой части сезона не получал. Помог случай. В прошлом туре основной вратарь "Леганеса" Иван Куэльяр получил желтую карточку которая стала для голкипера пятой в этом сезоне. После чего он вынужден был пропустить следующий матч.
Лунин едва не стал героем встречи с "Атлетико". На 50-й минуте в ворота "Леганеса" был назначен пенальти. К "точке" подошел Сауль и пробил в угол, но Лунин среагировал на удар и обил его, к сожалению для украинского вратаря, мяч отскочил к тому же Саулю, который и отправил его в сетку.
Этот гол стал единственным в матче. Победа "Атлетико" – 1:0. Кстати, за "Леганес" весь матч отыграл украинский защитник Василий Кравец.
Ранее мы давали десятку трансферов украинских клубов в зимнее межсезонье:
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Андрей Лунин отбил пенальти в матче против "Атлетико"". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"