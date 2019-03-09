Андрей Лунин отбил пенальти в матче против "Атлетико"

"Леганес" минимально проиграл мадридцам в чемпионате Испании

Лунин и Кравец вышли в стартовом составе. Фото: Twitter

Андрей Лунин отбил пенальти в матче против "Атлетико" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/3fa/464/5c83fa4640dc3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/3fa/464/5c83fa4640dc3.jpg 2019-03-09T19:39:00+02:00 Футбол "Леганес" минимально проиграл мадридцам в чемпионате Испании

В Мадриде завершился матч 27 тура чемпионата Испании по футболу. Встречались "Атлетико" и "Леганес". Впервые после долгого перерыва в составе гостей вышел украинский голкипер Андрей Лунин. Он перебрался в "Реал" минувшим летом и сразу же был отправлен в годичную аренду в "Леганес". Впрочем регулярной игровой практики украинский голкипер в первой части сезона не получал. Помог случай. В прошлом туре основной вратарь "Леганеса" Иван Куэльяр получил желтую карточку которая стала для голкипера пятой в этом сезоне. После чего он вынужден был пропустить следующий матч.

Лунин едва не стал героем встречи с "Атлетико". На 50-й минуте в ворота "Леганеса" был назначен пенальти. К "точке" подошел Сауль и пробил в угол, но Лунин среагировал на удар и обил его, к сожалению для украинского вратаря, мяч отскочил к тому же Саулю, который и отправил его в сетку.

Этот гол стал единственным в матче. Победа "Атлетико" – 1:0. Кстати, за "Леганес" весь матч отыграл украинский защитник Василий Кравец.

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