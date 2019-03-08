"Барселона" и "Реал" разомнутся на аутсайдерах и другие матчи 27 тура чемпионата Испании
Расписание, результаты и турнирная таблица чемпионата Испании
В этот уикенд в чемпионате Испании по футболу проходят поединки 27 тура Ла Лиги. Лидер сезона "Барселона" в субботу примет одного из аутсайдеров – "Райо Вальекано". находящийся в "зоне вылета". В этот же день идущий на втором месте "Атлетико" примет "Леганес" с двумя украинскими футболистами в составе (Лунин и Кравец). Ну а мадридский "Реал" в воскресенье съездит к "Вальядолиду".
Напомним, что в 26 туре чемпионата Испании "Леганес" с Кравцом победил "Леванте" 1:0 и поднялся с 15-го места на 11-е. А сам Василий получил очень высокую оценку.
Пятница, 8 марта:
22:00 "Атлетик" – "Эспаньол" – 1:1
Суббота, 9 марта:
14:00 "Алавес" – "Эйбар"
17:15 "Атлетико" – "Леганес"
19:30 "Барселона" – "Райо Вальекано"
21:45 "Хетафе" – "Уэска"
Воскресенье, 10 марта:
13:00 "Сельта" – "Бетис"
17:15 "Жирона"- "Валенсия"
19:30 "Леванте" – "Вильярреал"
19:30 "Севилья" – "Реал Сосьедад"
21:45 "Вальядолид" – "Реал"
Таблица чемпионата Испании:
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|БАРСЕЛОНА
|26
|18
|6
|2
|66-25
|60
|2
|АТЛЕТИКО
|26
|15
|8
|3
|38-17
|53
|3
|РЕАЛ МАДРИД
|26
|15
|3
|8
|43-31
|48
|4
|ХЕТАФЕ
|26
|11
|9
|6
|34-23
|42
|5
|АЛАВЕС
|26
|11
|7
|8
|27-29
|40
|6
|СЕВИЛЬЯ
|26
|10
|7
|9
|41-34
|37
|7
|ВАЛЕНСИЯ
|26
|7
|15
|4
|27-21
|36
|8
|БЕТИС
|26
|10
|6
|10
|30-32
|36
|9
|РЕАЛ СОСЬЕДАД
|26
|9
|8
|9
|30-27
|35
|10
|ЭЙБАР
|26
|8
|10
|8
|34-35
|34
|11
|АТЛЕТИК
|27
|7
|13
|7
|26-31
|34
|12
|ЭСПАНЬОЛ
|27
|9
|7
|11
|32-40
|34
|13
|ЛЕГАНЕС
|26
|8
|9
|9
|27-31
|33
|14
|ЖИРОНА
|26
|7
|10
|9
|27-34
|31
|15
|ЛЕВАНТЕ
|26
|8
|6
|12
|37-46
|30
|16
|ВАЛЬЯДОЛИД
|26
|6
|8
|12
|20-34
|26
|17
|СЕЛЬТА
|26
|6
|7
|13
|36-44
|25
|18
|ВИЛЬЯРРЕАЛ
|26
|4
|11
|11
|27-35
|23
|19
|РАЙО ВАЛЬЕКАНО
|26
|6
|5
|15
|28-45
|23
|20
|УЭСКА
|26
|5
|7
|14
|26-42
|22
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