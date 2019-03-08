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"Барселона" и "Реал" разомнутся на аутсайдерах и другие матчи 27 тура чемпионата Испании

Вчера, 23:11

Расписание, результаты и турнирная таблица чемпионата Испании

Матч "Барселона" - "Райо Вальекано" пройдет в субботу
Матч "Барселона" - "Райо Вальекано" пройдет в субботу. Фото: AFP
"Барселона" и "Реал" разомнутся на аутсайдерах и другие матчи 27 тура чемпионата Испании //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/2d7/afb/5c82d7afbc4b0.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/2d7/afb/5c82d7afbc4b0.jpg Футбол Расписание, результаты и турнирная таблица чемпионата Испании

В этот уикенд в чемпионате Испании по футболу проходят поединки 27 тура Ла Лиги. Лидер сезона "Барселона" в субботу примет одного из аутсайдеров – "Райо Вальекано". находящийся в "зоне вылета". В этот же день идущий на втором месте "Атлетико" примет "Леганес" с двумя украинскими футболистами в составе (Лунин и Кравец). Ну а мадридский "Реал" в воскресенье съездит к "Вальядолиду".

Напомним, что в 26 туре чемпионата Испании "Леганес" с Кравцом победил "Леванте" 1:0 и поднялся с 15-го места на 11-е. А сам Василий получил очень высокую оценку.

Пятница, 8 марта:

22:00 "Атлетик" – "Эспаньол" – 1:1

Суббота, 9 марта:

14:00 "Алавес" – "Эйбар"

17:15 "Атлетико" – "Леганес"

19:30 "Барселона" – "Райо Вальекано"

21:45 "Хетафе" – "Уэска"

Воскресенье, 10 марта:

13:00 "Сельта" – "Бетис"

17:15 "Жирона"- "Валенсия"

19:30 "Леванте" – "Вильярреал"

19:30 "Севилья" – "Реал Сосьедад"

21:45 "Вальядолид" – "Реал"

Таблица чемпионата Испании:

М КлубИВНПМячиОчки
1 БАРСЕЛОНА26186266-2560
2 АТЛЕТИКО26158338-1753
3 РЕАЛ МАДРИД26153843-3148
4 ХЕТАФЕ26119634-2342
5 АЛАВЕС26117827-2940
6 СЕВИЛЬЯ26107941-3437
7 ВАЛЕНСИЯ26715427-2136
8 БЕТИС261061030-3236
9 РЕАЛ СОСЬЕДАД2698930-2735
10 ЭЙБАР26810834-3534
11 АТЛЕТИК27713726-3134
12 ЭСПАНЬОЛ27971132-4034
13 ЛЕГАНЕС2689927-3133
14 ЖИРОНА26710927-3431
15 ЛЕВАНТЕ26861237-4630
16 ВАЛЬЯДОЛИД26681220-3426
17 СЕЛЬТА26671336-4425
18 ВИЛЬЯРРЕАЛ264111127-3523
19 РАЙО ВАЛЬЕКАНО26651528-4523
20 УЭСКА26571426-4222

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Тег Барселона, чемпионат Испании, Реал Мадрид, Леганес

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Сегодня|Спорт

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