"Барселона" и "Реал" разомнутся на аутсайдерах и другие матчи 27 тура чемпионата Испании

Расписание, результаты и турнирная таблица чемпионата Испании

Матч "Барселона" - "Райо Вальекано" пройдет в субботу. Фото: AFP

"Барселона" и "Реал" разомнутся на аутсайдерах и другие матчи 27 тура чемпионата Испании //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/2d7/afb/5c82d7afbc4b0.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/2d7/afb/5c82d7afbc4b0.jpg 2019-03-08T23:11:00+02:00 Футбол Расписание, результаты и турнирная таблица чемпионата Испании

В этот уикенд в чемпионате Испании по футболу проходят поединки 27 тура Ла Лиги. Лидер сезона "Барселона" в субботу примет одного из аутсайдеров – "Райо Вальекано". находящийся в "зоне вылета". В этот же день идущий на втором месте "Атлетико" примет "Леганес" с двумя украинскими футболистами в составе (Лунин и Кравец). Ну а мадридский "Реал" в воскресенье съездит к "Вальядолиду".

Напомним, что в 26 туре чемпионата Испании "Леганес" с Кравцом победил "Леванте" 1:0 и поднялся с 15-го места на 11-е. А сам Василий получил очень высокую оценку.

Пятница, 8 марта:

22:00 "Атлетик" – "Эспаньол" – 1:1

Суббота, 9 марта:

14:00 "Алавес" – "Эйбар"

17:15 "Атлетико" – "Леганес"

19:30 "Барселона" – "Райо Вальекано"

21:45 "Хетафе" – "Уэска"

Воскресенье, 10 марта:

13:00 "Сельта" – "Бетис"

17:15 "Жирона"- "Валенсия"

19:30 "Леванте" – "Вильярреал"

19:30 "Севилья" – "Реал Сосьедад"

21:45 "Вальядолид" – "Реал"

Таблица чемпионата Испании:

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 БАРСЕЛОНА 26 18 6 2 66-25 60 2 АТЛЕТИКО 26 15 8 3 38-17 53 3 РЕАЛ МАДРИД 26 15 3 8 43-31 48 4 ХЕТАФЕ 26 11 9 6 34-23 42 5 АЛАВЕС 26 11 7 8 27-29 40 6 СЕВИЛЬЯ 26 10 7 9 41-34 37 7 ВАЛЕНСИЯ 26 7 15 4 27-21 36 8 БЕТИС 26 10 6 10 30-32 36 9 РЕАЛ СОСЬЕДАД 26 9 8 9 30-27 35 10 ЭЙБАР 26 8 10 8 34-35 34 11 АТЛЕТИК 27 7 13 7 26-31 34 12 ЭСПАНЬОЛ 27 9 7 11 32-40 34 13 ЛЕГАНЕС 26 8 9 9 27-31 33 14 ЖИРОНА 26 7 10 9 27-34 31 15 ЛЕВАНТЕ 26 8 6 12 37-46 30 16 ВАЛЬЯДОЛИД 26 6 8 12 20-34 26 17 СЕЛЬТА 26 6 7 13 36-44 25 18 ВИЛЬЯРРЕАЛ 26 4 11 11 27-35 23 19 РАЙО ВАЛЬЕКАНО 26 6 5 15 28-45 23 20 УЭСКА 26 5 7 14 26-42 22

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