Андрей Лунин получит еще один шанс в стартовом составе "Леганеса"

Украинский вратарь имеет все шансы выйти с первых минут в игре с "Вальядолидом"

В матче 14-го тура чемпионата Испании 1 декабря "Вальядолид" – "Леганес" ворота гостей, по всей видимости, будет защищать украинский голкипер Андрей Лунин. Об этом сообщил корреспондент центрального спортивного издания Испании – газеты Marca, передавая последние новости из лагеря команды Маурисио Пеллегрино.

Дело в том, что основной вратарь "Леганеса" Иван Куэльяр пока еще не тренировался в общей группе, а это означает, что он не готов к серьезным проверкам на футбольном поле. Вторым номером в командной иерархии является 19-летний вратарь сборной Украины Лунин.

Неделю назад в матче 13-го тура с "Алавесом" (1:0), который стал первым победным для "Леганеса" с 6 октября, Лунин едва не привез гол в свои ворота (видео), заигравшись с мячом у линии штрафной. Но все же ворота отстоял в неприкосновенности, а его команда набрала 13 очков и занимает сейчас четвертое место в турнирной таблице с конца. У "Вальядолида" – 17 очков, он на четыре строчки выше.

Помимо Куэльяра, у Пеллегрино есть и другие кадровые проблемы – Шимановский, Муньос, Сантос, уже упоминавшийся выше Куэльяр. Кроме того, на пару недель выпал полузащитник Ресио, которого пришлось менять в первом тайме матча с "Алавесом". Словом, Лунину в воротах, судя по всему, будет непросто.

Напомним, что 19-летний вратарь обновил национальный рекорд в Ла Лиге: Лунин стал самым молодым украинским футболистом в чемпионате Испании.