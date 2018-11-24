Появилось видео, как Андрей Лунин финтами едва не "привез" гол в свои ворота

В поединке 13 тура чемпионата Испании по футболу "Леганес", который борется за выживание, на своем поле обыграл "Алавес", который находится в зоне Лиги чемпионов. Победный гол у хозяев на 42-й минуте забил Юссеф Эн-Нисири.

Впервые в чемпионате Испании за "Леганес" в стартовом составе вышел украинский вратарь Андрей Лунин. Дебют украинцу удался, он отстоял поединок на ноль. Хотя и не обошлось без помарок. Во втором тайме Лунин решил пофинтить возле штрафной и едва не "привез" гол в свои ворота. Но вовремя успел исправить ошибку.

Напомним, что мадридский "Реал" впервые за 14 лет трижды проиграл крупно в Примере. В этом туре "Эйбар" на своем поле разгромил "Реал" – 3:0. Ранее Королевский клуб уступал с неприличным счетом Севилье и Барселоне.

Накануне стало известно, что лидер чемпионата Испании "Барселона" платит своим футболистам почти полмиллиарда евро в год в виде зарплат и бонусов – это самая большая зарплатная ведомость в мире футбола.