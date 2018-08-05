Андрей Лунин снова отстоял на ноль в матче "Реала"

Мадридский "Реал" сыграл с туринским "Ювентусом" в матче Международного кубка чемпионов. Встреча прошла в Лэндовере (Мэриленд, США) на стадионе "Федэкс Филд" и завершилась уверенной победой испанского клуба со счетом – 3:1.

Счет в матче был открыт на 12-й минуте, после того как защитник "Реала" Даниэль Карвахаль срезал мяч в собственные ворота после прострела. Испанский клуб отыгрался в концовке первой половины после точного удара Гарета Бейла. Во втором тайме дублем отметился полузащитник "Реала" Марко Асенсио. В эпизоде с первым голом испанца результативной передачей отметился Винисиус Жуниор, для которого этот матч стал дебютным в составе "сливочных".

Второй раз в футболке "Реала" на поле появился украинский голкипер Андрей Лунин. Он вышел на замену на 64-й минуте и не пропустил. Напомним, что Лунин дебютировал за "Реал" в матче против "Манчестер Юнайтед" и также отстоял на ноль.

В своем следующем матче Международного кубка чемпионов "Реал" встретится с "Ромой" (8 августа).

Напомним, что тренер вратарей сборной Украины Педро Харо заявил нам следующее: "Долго ждать результат от Лунина "Реал" не будет".