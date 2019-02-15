Андрей Пятов стал отцом в четвертый раз: жена подарила голкиперу сборной Украины сына

У вратаря "Шахтера" и его жены Юлии уже есть три дочери

Андрей Пятов. Фото: Instagram.com

Андрей Пятов стал отцом в четвертый раз: жена подарила голкиперу сборной Украины сына //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/683/968/5c66839684ad6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/683/968/5c66839684ad6.jpg 2019-02-15T11:27:00+02:00 Футбол У вратаря "Шахтера" и его жены Юлии уже есть три дочери

Вратарь "Шахтера" и сборной Украины Андрея Пятов стал отцом в четвертый раз. Случилось это на следующий день после матча "Шахтер" – "Айнтрахт" (2:2) в 1/16 финала Лиги Европы. "Спасибо, любимая", – написал Андрей Пятов в Instagram и показал фотографию, на которой указан рост, вес и пол ребенка. На открытке указана дата рождения – 15.02.2019, пол ребенка – мальчик, рост – 50 см, вес – 3010 грамм. Напомним, что у Андрея и его жены Юлии уже есть трое детей, все – девочки.

Напомним, что "Шахтер" в Харькове в меньшинстве вырвал ничью в поединке с "Айнтрахтом". К 10-й минуте команды обменялись голами, а на 11-й "горняки" остались вдесятером после удаления Тараса Степаненко, получившего вторую желтую карточку. Андрей Пятов вышел в стартовом составе и отыграл весь матч.

В ответной игре в Германии "Айнтрахт" будет фаворитом: коэффициент на победу немецкого клуба составляет 1.95, на победу "горняков" он равен 3.90, а на ничью – 3.65. Котировки на выход в 1/8 финала: 1.33 – 3.30 в пользу немецкого клуба, т.е. шансы команды Паулу Фонсеки оцениваются в 29%.

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