Андрей Шевченко: "Иметь Ярмоленко в команде – психологически очень важно"

Главный тренер сборной Украины – о лидеры команды и подготовке к отборочным матчам Евро-2020

Ярмоленко и Шевченко. Фото: ФФУ

Сборная Украины собралась в Харькове, где начала подготовку к отборочным играм чемпионата Европы-2020 года. Прибыл в расположение команды и полузащитник "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко, который с зимы не выходил на поле из-за травмы.

"У Андрея свободный график. После шести месяцев вне игры для него главная задача - восстановиться. Поэтому никто форсировать его подготовку не будет. Немножечко поиграл, посмотрим, как отреагирует его нога, после чего будем принимать решения о дальнейшей работе. Очень хорошо, что он присоединился к нам. Ярмоленко опытный игрок, с большим авторитетом и иметь его здесь в команде перед предстоящими играми - психологически очень важно, – говорит главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко. - Планируем 29-го числа сыграть контрольную игру с "Днепром", а после окончания чемпионата Украины к нам присоединятся игроки, выступающие в Премьер-лиге и начнем подготовку к Сербии. Футболисты чемпионата Украины обязаны быть в хорошей форме, потому что многие из них получали достаточно игрового времени. Проблематика – это ключевые игроки, которые травмированы. Я вызвал большое количество игроков, чтобы посмотреть состояние каждого. Мы соберемся, примем окончательное решение по каждому из игроков и оставим 23-24 человека, которые будут готовиться к матчам".

Сборная Украины сыграет 7 июня с Сербией, а потом 10-го встретится с Люксембургом.

Напомним, после двух туров отбора Евро-2020 сборная Украины лидирует в своей отборочной группе, набрав четыре очка. В последней игре наша команда на заключительных секундах вырвала победу у Люксембурга.

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