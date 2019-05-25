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Обед для чертовой дюжины: перед началом сбора Шева отправил футболистов в ресторан

25 мая, 17:28

На первую тренировку сборной Украины перед матчем с Сербией приехало всего 13 футболистов

Пластун и Швед за обедом. Фото - УАФ
Пластун и Швед за обедом. Фото - УАФ.

Игроки национальной команды Украины, вызванные на поединки против Сербии и Люксембурга, начали прибывать в расположение сборной в Харькове. Первыми в лагерь национальной команды прибыли футболисты, выступающие за рубежом – Марьян Швед, Василий Кравец, Иван Петряк, Игорь Пластун и Роман Яремчук. Также прибыли 8 футболистов из молодежки, которые будут готовиться вместе с национальной командой. Молодые и опытные исполнители работают и живут по единому графику: первым пунктом программы был коллективный обед для чертовой дюжины приехавших игроков в ресторане харьковского отеля сборной.

Уже сегодня запланирована первая тренировка "сине-желтых" на стадионе "Солнечный". Позже вечером к сборной присоединятся Андрей Ярмоленко, Евгений Коноплянка и Роман Безус, а также еще трое футболистов из молодежки. 27 и 28 мая прибудет остальные легионеры – Руслан Малиновский, Александр Зинченко, Артем Кравец и Эдуард Соболь. Наконец, 1 июня состав национальной команды пополнится игроками из украинской Премьер-лиги, последние матчи которой будут сыграны 31 мая.

Матчи против Сербии и Люксембурга пройдут на "Арене Львов" 7 и 10 июня соответственно. Как мы писали ранее, перед этими играми Андрей Шевченко получил в свое распоряжение траву за 9 миллионов гривен. Против ближайших соперников наша команда сыграет на новом полуискусственном газоне.

Также сообщалось, что Шевченко заменил в сборной Украины травмированного Мораеса форвардом "Динамо" Артемом Бесединым. Интересный факт - дебют Артема Беседина в национальной команде пришелся именно на поединок с Сербией, с которой сборная Украины проведет свой ближайший матч. Тогда сине-желтые с Бесединым в составе праздновали победу (2:0) в товарищеском поединке.

Напомним, после двух туров отбора Евро-2020 сборная Украины лидирует в своей отборочной группе, набрав четыре очка. В последней игре наша команда на заключительных секундах вырвала победу у Люксембурга.

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Тег Сборная Украины, Евро-2020

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