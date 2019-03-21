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Андрей Шевченко: "Криштиану Роналду заставляет нас волноваться"

Сегодня, 22:15

Главный тренер сборной Украины – о предстоящем матче отбора на Евро-2020

Андрей Шевченко на тренировке сборной
Андрей Шевченко на тренировке сборной. Фото: AFP
Андрей Шевченко: "Криштиану Роналду заставляет нас волноваться" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/3f0/ce2/5c93f0ce25d89.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/3f0/ce2/5c93f0ce25d89.jpg Футбол Главный тренер сборной Украины - о предстоящем матче отбора на Евро-2020

В пятницу, 22 марта, сборная Украины стартует в отборочном турнире Евро-2020, в гостях наша команда сыграет против Португалии. Накануне встречи главный тренер украинцев Андрей Шевченко пообщался с журналистами на предматчевой пресс-конференции.

- Все нормально, команда чувствует себя отлично, ребята в хорошем настроении, сегодня потренируемся. В Португалии отличная погода и стадион. В Киеве мы оставили двух игроков – Коваленко, у которого проблемы со здоровьем, и Шепелева, по которому мы решили, что ему лучше остаться в клубе, ведь мы вызвали чуть больше футболистов, чем нужно. На его позиции есть игроки, которые полетели с нами.

- Криштиану Роналду вернулся в сборную Португалии. Теперь в команде соперников все будет как раньше, или что-то изменилось?
- Прежде всего, Португалия – сильная команда, чемпион Европы. По Роналду, то я очень уважаю Криштиану, это один из лучших игроков в истории футбола. И форма, которую он показал в последних матчах, заставляет нас волноваться. Но он не только отличный игрок, но и лидер команды. Поэтому его возвращение – существенное усиление для Португалии.

- Насколько вы довольны физической формой игроков, которые есть в распоряжении сборной Украины?
- Мы провели несколько занятий, ребята прилично потренировались. Был один нагрузочный день, и игроки прекрасно отреагировали на эти испытания. Но лучшим тестом будет завтрашний поединок. Мы понимаем, что на игру с таким сильным соперником команда потратит немало энергии и сил, будет много двигаться. Но это требования современного футбола, которые нужно выполнять, если хочешь находиться на высоком уровне.

Португальская сборная испытывает большее давление, ведь она играет дома. Мы рассчитываем взять очки – это будет бонус для нас. У нас команда подготовлена, есть определенный план на игру. Завтра должны показать хороший футбол.

- Как изменилась сборная Украины со времен последних встреч с Португалией в 1996 году?
- Прошло уже много времени, сменилось несколько поколений. Наша команда выросла в уровне, в Украине появились сильные клубы, такие как "Динамо" и "Шахтер", способные давать сборной хороших игроков.

Ранее мы писали, что и Португалия несет потери: против Украины не сыграет суперзабивной полузащитник. Перед матчем с командой Шевченко португальцы остались без самого дорогого футболиста "Спортинга" Бруну Фернандеша.

Анонс матча Португалия – Украина:

Португалия – Украина анонс матча Евро-2020

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Тег Андрей Шевченко, Сборная Украины, сборная Португалии, Евро-2020

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Football.ua

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