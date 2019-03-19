Португалия несет потери: против Украины не сыграет суперзабивной полузащитник

Перед матчем с командой Шевченко португальцы остались без самого дорогого футболиста "Спортинга" Бруну Фернандеша

Бруну Фернандеш в пролете. Фото: Getty Images

Португалия несет потери: против Украины не сыграет суперзабивной полузащитник //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/120/a80/5c9120a809e27.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/120/a80/5c9120a809e27.png 2019-03-19T19:09:00+02:00 Футбол Перед матчем с командой Шевченко португальцы остались без самого дорогого футболиста "Спортинга" Бруну Фернандеша

Полузащитник лиссабонского "Спортинга" Бруну Фернандеш покинул расположение сборной Португалии, которая в пятницу, 22 марта, примет в Лиссабоне Украину в первом матче отбора Евро-2020.

24-летний футболист, сыгравший за Португалию два матча на прошлогоднем чемпионате мира, пожаловался на состояние здоровья, и, после нескольких тестов, тренеры сборной решили отправить Фернандеша обратно в клуб. Таким образом полузащитник не сможет помочь своей сборной не только в поединке против Украины, но и 25 марта в матче с Сербией.

Отметим, что в нынешнем сезоне Фернандеш набрал превосходную форму, забив в 43 играх за "Спортинг" 24 мяча и сделав 14 результативных передач. Не зря портал Transfermarkt называет Бруну самым дорогим игроком лиссабонского клуба, оценивая его в 35 миллионов евро.

Как сообщалось ранее, звездный партнер Фернандеша по сборной Португалии Криштиану Роналду перед игрой с Украиной открыл клинику по пересадке волос: ее клиентами срочно нужно стать Зозуле и Зидану.

Также сообщалось, что перед матчем с Украиной на Роналду завели дело за "интимные движения".

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