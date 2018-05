Андрей Шевченко награжден Орденом Звезды Италии

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко получил почетную государственную награду Итальянской республики. 41-летний украинец был удостоен Ордена Звезды Италии, которую ему в Киеве вручил лично посол Италии в Украине Давиде Ла Чечилия.

Отметим, что подобную награду иностранец может получить за особые заслуги в развитии дружественных отношений между Италией и другой страной, она присуждается президентом Италии после консультаций с министром иностранных дел.

Today, at the Embassy of Italian Republic in Ukraine, Andriy Shevchenko was awarded an order of L’Ordine Della Stella D’Italia. This high award was presented by the Italian Ambassador in Ukraine – Mr Davide La Cecilia. pic.twitter.com/oK7m8PO2vD