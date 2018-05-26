Андрей Шевченко награжден Орденом Звезды Италии

Сегодня, 19:41

Экс-игрок "Милана" отмечен за развитие дружественных отношений между Италией и Украиной

Награждение Шевченко. Фото Twitter
Награждение Шевченко. Фото Twitter

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко получил почетную государственную награду Итальянской республики. 41-летний украинец был удостоен Ордена Звезды Италии, которую ему в Киеве вручил лично посол Италии в Украине Давиде Ла Чечилия.

Отметим, что подобную награду иностранец может получить за особые заслуги в развитии дружественных отношений между Италией и другой страной, она присуждается президентом Италии после консультаций с министром иностранных дел.

Напомним, что Андрей Шевченко в 1999-2006 и 2008-09 годах выступал в Италии за "Милан", проведя 226 матчей (127 голов) только в Серии А. С "Миланом" Шевченко выигрывал Лигу чемпионов, забив решающий пенальти, и получил "Золотой мяч", как лучший футболист Европы.

Кстати, сегодня в Киеве пройдет финал Лиги чемпионов. Главный клубный трофей Европы разыграют испанский "Реал" и английский "Ливерпуль". Финальный поединок ЛЧ-2018 начнется в 21:45 по киевскому времени. На нашем сайте уже доступен текстовый онлайн "Реал" – "Ливерпуль".
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FootBoom

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