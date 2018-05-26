Андрей Шевченко награжден Орденом Звезды Италии

Экс-игрок "Милана" отмечен за развитие дружественных отношений между Италией и Украиной

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко получил почетную государственную награду Итальянской республики. 41-летний украинец был удостоен Ордена Звезды Италии, которую ему в Киеве вручил лично посол Италии в Украине Давиде Ла Чечилия.

Отметим, что подобную награду иностранец может получить за особые заслуги в развитии дружественных отношений между Италией и другой страной, она присуждается президентом Италии после консультаций с министром иностранных дел.

Today, at the Embassy of Italian Republic in Ukraine, Andriy Shevchenko was awarded an order of L’Ordine Della Stella D’Italia. This high award was presented by the Italian Ambassador in Ukraine – Mr Davide La Cecilia. pic.twitter.com/oK7m8PO2vD — Andriy Shevchenko (@jksheva7) 26 мая 2018 г.

Напомним, что Андрей Шевченко в 1999-2006 и 2008-09 годах выступал в Италии за "Милан", проведя 226 матчей (127 голов) только в Серии А. С "Миланом" Шевченко выигрывал Лигу чемпионов, забив решающий пенальти, и получил "Золотой мяч", как лучший футболист Европы.

Кстати, сегодня в Киеве пройдет финал Лиги чемпионов. Главный клубный трофей Европы разыграют испанский "Реал" и английский "Ливерпуль". Финальный поединок ЛЧ-2018 начнется в 21:45 по киевскому времени. На нашем сайте уже доступен текстовый онлайн "Реал" – "Ливерпуль".