Онлайн финала Лиги чемпионов "Реал" – "Ливерпуль"

Сегодня, 09:51

Текстовый онлайн поединка на "Олимпийском" с фото, видео и комментариями


В субботу, 26 мая, в Киеве в НСК "Олимпийский" состоится финальный матч Лиги чемпионов, в котором встретятся мадридский "Реал" и английский "Ливерпуль". Испанский клуб может в третий раз подряд завоевать европейский трофей, а мерсисайдцы впервые за 11 лет дошли до финала престижного турнира. Все, что надо знать о финале Лиги чемпионов в Киеве: где встретить футболистов, какие улицы перекроют и кого можно будет послушать в фан-зоне.

История противостояния "Реал" – "Ливерпуль":

"Реал" является рекордсменом по количеству побед в Лиге чемпионов. В коллекции "Королевского клуба" уже есть 12 "ушастых" кубков. В новой истории турнира еще ни одному клубу не удавалось трижды подряд победить в Лиге чемпионов, мадридцы могут установить новый рекорд, ведь до этого и два триумфа кряду казались фантастикой.

"Ливерпуль" выигрывал турнир пять раз, но главные победы клуба припали на 70-80 годы прошлого столетия. Последняя победа англичан в Лиге чемпионов датируется 2005 годом, когда мерсисайдцы обыграли "Милан" в знаменитом стамбульском финале.

В истории обеих команд есть поражения в шаге от титула – "Реал" трижды (1962, 1964, 1981) оставался без трофея, а "Ливерпуль" дважды проигрывал в финале (1985, 2007).

"Реал" и "Ливерпуль" между собой пересекались пять раз. Две победы одержали "сливочные" и три на счету "красных". Разница мячей 6:4 в пользу англичан. Есть в истории противостояния команд встреча в финале Лиги чемпионов 1981. Тогда победу и титул достались "Ливерпулю".

Дуэли матча "Реал" – "Ливерпуль":

Матч также станет противостояние лидеров команд: Криштиану Роналду давно считается одним из лучших игроков современности, а Мохамед Салах феноменально провел дебютный сезон в Англии, завоевав звание лучшего бомбардира и игрока сезона.

Что касается тренерской дуэли, что Зинедин Зидан в третий раз подряд вывел "Реал" в финал Лиги чемпионов, и два предыдущих выиграл. Клопп во второй раз в карьере поборется за знаменитую чашу – впервые он довел до финала Боруссию в 2013 году, но в итоге проиграл "Баварии".

Букмекеры о матче "Реал" – "Ливеруль":

Букмекеры считают "Реал" фаворитом финала Лиги чемпионов: коэффициент на победу команды Зинедина Зидана – 2.20, на ничью – 3.70, на победу "Ливерпуля" – 3.20.

Матч "Реал" – "Ливерпуль" начнется в 21:45. Мы проведем текстовую онлайн трансляцию с видеоповтором голов и лучших моментов матча. Присоединяйтесь и комментируйте вместе с нами! 

Также в четверг в Киеве стартовал "Фестиваль чемпионов". Лига чемпионов в Киеве: расписание фан-зон и мероприятий.
 

футбол, Лига чемпионов, Ливерпуль, Реал Мадрид

Вы сейчас просматриваете новость "Онлайн финала Лиги чемпионов "Реал" – "Ливерпуль"". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Футбол

Финал ЛЧ-2008 с Михелом. Роналду забил в основное время (1:1), но промазал в серии пенальти (МЮ 6:5). Фото Getty

Прогноз на финал Лиги чемпионов от человека, который "свистнул" первую победу Роналду

Сегодня, 09:38

Экс-арбитр ФИФА Любош Михел поделился с нами своим мнением о матче "Реал" - "Ливерпуль"

Происшествия

Первая "футбольная" стычка в Киеве. Фото: mirror.co.uk

Нападение на английских болельщиков в Киеве: в полиции приняли меры

Сегодня, 09:20

Пострадавшие англичане отказались писать заявление в полицию, и сейчас рассматривается вопрос об открытии уголовного производства
Загрузка...

Происшествия

Фото: mirror.co.uk

В Киеве напали на болельщиков Ливерпуля

Сегодня, 03:46

Болельщики Ливерпуля получили порезы и раны головы и шеи.

Футбол

Встреча "Реала" в Киеве: испанцы кричали "Слава Украине!", а фанатка ради Роналду готова продать почку

Вчера, 22:47

В четверг футболисты "Реала" прилетели в Киев, где 26 мая сыграют с "Ливерпулем" в финале Лиги чемпионов

Футбол

Горячая встреча "Ливерпуля" в Киеве: с песнями и персональными фанатами

Вчера, 22:14

Десятки фанатов собрались у отеля, чтобы поприветствовать футболистов "Ливерпуля" и попытаться взять автограф

Футбол

Болельщики уже ждут своих кумиров под отелем

"Реал" прилетел в Киев на финал Лиги чемпионов

Вчера, 20:47

"Аэробус" с футболистами и тренерами английского клуба приземлился в аэропорту "Борисполь" в 20:47
Загрузка...