Онлайн финала Лиги чемпионов "Реал" – "Ливерпуль"

В субботу, 26 мая, в Киеве в НСК "Олимпийский" состоится финальный матч Лиги чемпионов, в котором встретятся мадридский "Реал" и английский "Ливерпуль". Испанский клуб может в третий раз подряд завоевать европейский трофей, а мерсисайдцы впервые за 11 лет дошли до финала престижного турнира. Все, что надо знать о финале Лиги чемпионов в Киеве: где встретить футболистов, какие улицы перекроют и кого можно будет послушать в фан-зоне.

История противостояния "Реал" – "Ливерпуль":

"Реал" является рекордсменом по количеству побед в Лиге чемпионов. В коллекции "Королевского клуба" уже есть 12 "ушастых" кубков. В новой истории турнира еще ни одному клубу не удавалось трижды подряд победить в Лиге чемпионов, мадридцы могут установить новый рекорд, ведь до этого и два триумфа кряду казались фантастикой.

"Ливерпуль" выигрывал турнир пять раз, но главные победы клуба припали на 70-80 годы прошлого столетия. Последняя победа англичан в Лиге чемпионов датируется 2005 годом, когда мерсисайдцы обыграли "Милан" в знаменитом стамбульском финале.

В истории обеих команд есть поражения в шаге от титула – "Реал" трижды (1962, 1964, 1981) оставался без трофея, а "Ливерпуль" дважды проигрывал в финале (1985, 2007).

"Реал" и "Ливерпуль" между собой пересекались пять раз. Две победы одержали "сливочные" и три на счету "красных". Разница мячей 6:4 в пользу англичан. Есть в истории противостояния команд встреча в финале Лиги чемпионов 1981. Тогда победу и титул достались "Ливерпулю".

Дуэли матча "Реал" – "Ливерпуль":

Матч также станет противостояние лидеров команд: Криштиану Роналду давно считается одним из лучших игроков современности, а Мохамед Салах феноменально провел дебютный сезон в Англии, завоевав звание лучшего бомбардира и игрока сезона.

Что касается тренерской дуэли, что Зинедин Зидан в третий раз подряд вывел "Реал" в финал Лиги чемпионов, и два предыдущих выиграл. Клопп во второй раз в карьере поборется за знаменитую чашу – впервые он довел до финала Боруссию в 2013 году, но в итоге проиграл "Баварии".

Букмекеры о матче "Реал" – "Ливеруль":

Букмекеры считают "Реал" фаворитом финала Лиги чемпионов: коэффициент на победу команды Зинедина Зидана – 2.20, на ничью – 3.70, на победу "Ливерпуля" – 3.20.

Матч "Реал" – "Ливерпуль" начнется в 21:45. Мы проведем текстовую онлайн трансляцию с видеоповтором голов и лучших моментов матча. Присоединяйтесь и комментируйте вместе с нами!

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