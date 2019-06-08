Андрей Шевченко: Наш козырь – физическое состояние игроков

Главный тренер сборной Украины прокомментировал победу над Сербией

Андрей Шевченко. Фото: AFP

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко после победы в матче Евро-2020 над сборной Сербии (5:0) пообщался с ведущими телеканала "Футбол 1".

- Во-первых я благодарен ребятам. Тем, кто приехал раньше, как мы попросили. Это очень важный был момент, потому что быть без игры долгое время сильно ударит по форме игроков. Приехали, отработали очень хорошо, провели товарищескую игру. Для того же Жени Коноплянки это был большой толчок.

- Сербия наш ключевой соперник. Стартовый протокол этой команды вас сегодня удивил?

— Действительно, они выставили очень много атакующих игроков. Играли в три защитника, кажется, в первый раз. Но мы были готовы к этому, немножко изменили нашу тактическую схему и объяснили игрокам атаки, какие зоны они должны закрывать. Очень хорошо сработали наши фланги. И очень большую роль сыграло физическое состояние наших игроков, это был наш козырь.

- 5:0. Победа может показаться очень легкой?

- Голы были очень важны. Преимущество было с первых минут, и важно было это все реализовать. И Виктор Цыганков просто великолепно все исполнил. После этого стало легче, потому что сербы стали открываться. Но меня интересовали не контратаки, а целостность игры. Ребята очень хорошо контролировали мяч.

- Яремчук, забив дебютный мяч, побежал к вам...

- Это было очень важно для Романа, мы знали, как он этого ждет. Выполняет очень большой объем работы, не хватало ему только голов. Мне очень приятно, что у нас действительно коллектив. Мы проигрываем вместе и выигрываем вместе. Приятно отношение ребят, которые не делят здесь на клубы. Они могут по-разному мыслить, но в сборной становятся единым целым.

- "Арена Львов" сегодня скандировала "Шева!"

- Я очень благодарен львовянам за поддержку, за теплый прием, за полный стадион. Надеюсь, болельщики придут и на вторую игру, она для нас очень важна. Вообще Львов – место историческое для национальной команды. Будем надеяться, что так будет всегда. Для меня этот город тоже особенный. Я здесь провел свою первую игру за молодежную сборную против Голландии и забил. Очень важно иметь такой стадион и такую публику.

- Люксембург сейчас на втором месте. Как будете готовиться к этой игре?

- Ребята, которые не играли сегодня, сейчас проводят тренировку. Они все понимают. Завтра будем уже начинать готовиться. Для нас это будет принципиальный матч по многим позициям. В первую очередь, мы понимаем, насколько важны эти три очка, если мы хотим выйти на Евро. Кроме того, история с Мораесом. Лично мне было неприятно как бывшему игроку и теперь главному тренеру. Я считаю, что все должно решаться по-спортивному. Мы не нарушили никаких правил. Поэтому повторю: это будет очень-очень важный матч.

Обзор первого тайма матча Украина – Сербия:

Обзор второго тайма матча Украина – Сербия:

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