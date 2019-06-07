Сделать стартовой
26,8
30,19
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Сборная Украины нанесла Сербии самое крупное поражение в истории

7 июня, 23:53

Подопечные Андрея Шевченко забили соперникам пять мячей

Яремчук забил первый гол за сборную
Яремчук забил первый гол за сборную. Фото: Reuters

15 побед и 2 ничьи. Болельщики уже шутят, что сборной Украины нужно запретить играть в других городах кроме Львова. Сегодня подопечные Андрея Шевченко на "Арене Львов" разгромили Сербию в отборочном матче чемпионата Европы 2020 года. Дублями отличились Виктор Цыганков и Евгений Коноплянка, первый гол за национальную команду забил Роман Яремчук. Мы вели онлайн-трансляцию матча Украина – Сербия.

Украинцы провели невероятно интенсивный первый тайм, нанеся по воротам соперника 16 ударов! Количество перешло в качестве в середине тайма. За две минуты Виктор Цыганков оформил дубль. Сначала в касание переправил мяч в сетку, а затем метко пробил издалека. После перерыва два близнеца забил Евгений Коноплянка, а между ними впервые за национальную команду отличился Роман Яремчук. 5:0 – это самое крупное поражение Сербии в новейшей истории (после распада сборной Сербии и Черногории).

Украина – Сербия – 5:0
Голы: Цыганков (26, 28), Коноплянка (46, 75), Яремчук (59)

N

 Команды

ИВНПМО
1  УКРАИНА32107-17
2  ЛЮКСЕМБУРГ31114-44
3  ПОРТУГАЛИЯ20201-12
4  ЛИТВА20112-31
5  СЕРБИЯ20111-61

Читайте также

Напомним, что 10 июня сборная Украины во Львове сыграет против Люксембурга. Сегодня Люксембург в гостях сыграл вничью с Литвой – 1:1 (Новиковас, 74 – Родригес, 21).

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Сборная Украины, сборная Сербии, Евро-2020

Вы сейчас просматриваете новость " Сборная Украины нанесла Сербии самое крупное поражение в истории". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

Известное лекарство от давления признали опасным для сердца

Когда у человека наступает старость

Девушка, выбежавшая на поле в финале ЛЧ – сделала это снова?

6 полезных напитков, которые лечат от всех болезней

Медики назвали продукты питания, которые влияют на психику

Гостюхин признался в двойном гражданстве

Названа настоящая причина крупнейшей катастрофы на Земле

Эксперты назвали самые надежные автомобили

Николай Тищенко откровенно о жизни с молодой женой

Ученые раскрыли пищевую тайну Средневековья

Смерть Юрия Гагарина рассекретили. На самом деле его убили?

Киньте аспирин в стиральную машину: эффект удивит всерьез

Отбор на Евро-2020: онлайн матча Украина – Сербия – разгром во Львове

Вчера, 22:50

Текстовая трансляция поединка квалификации чемпионата Европы с видеоповторами голов

Все о молодежном ЧМ-2019 по футболу, где играет Украина: результаты, таблицы, расписание плей-офф

Вчера, 21:33

Наша "молодежка" в четвертый раз приехала на мундиаль и установила личный рекорд, дойдя уже до 1/4 финала

Голландия – Англия: где смотреть онлайн матча Лиги наций

6 июня, 21:34

Список трансляций полуфинального поединка Лиги наций

Александра Усика лишили уже третьего чемпионского пояса

6 июня, 12:56

Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе в ближайшее время должен дебютировать в супертяжеловесах

Онлайн матча Португалия – Швейцария в Лиге наций – 3:1

5 июня, 23:00

Трансляция первого матча финального турнира Лиги наций с видео голов и описанием всех опасных моментов

Ученые назвали лучший вид спорта после 40 лет

Чем лечить укусы комаров: 5 проверенных народных средств

8 признаков того, что вы с мужчиной за которого стоит выйти замуж
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь