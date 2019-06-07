Сборная Украины нанесла Сербии самое крупное поражение в истории

Подопечные Андрея Шевченко забили соперникам пять мячей

Яремчук забил первый гол за сборную. Фото: Reuters

15 побед и 2 ничьи. Болельщики уже шутят, что сборной Украины нужно запретить играть в других городах кроме Львова. Сегодня подопечные Андрея Шевченко на "Арене Львов" разгромили Сербию в отборочном матче чемпионата Европы 2020 года. Дублями отличились Виктор Цыганков и Евгений Коноплянка, первый гол за национальную команду забил Роман Яремчук. Мы вели онлайн-трансляцию матча Украина – Сербия.

Украинцы провели невероятно интенсивный первый тайм, нанеся по воротам соперника 16 ударов! Количество перешло в качестве в середине тайма. За две минуты Виктор Цыганков оформил дубль. Сначала в касание переправил мяч в сетку, а затем метко пробил издалека. После перерыва два близнеца забил Евгений Коноплянка, а между ними впервые за национальную команду отличился Роман Яремчук. 5:0 – это самое крупное поражение Сербии в новейшей истории (после распада сборной Сербии и Черногории).

Украина – Сербия – 5:0

Голы: Цыганков (26, 28), Коноплянка (46, 75), Яремчук (59)