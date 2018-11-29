Андрей Шевченко не попал в список лучших тренеров сборных в 2018 году

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко не попал в рейтинг тренеров национальных команд по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS) по итогам 2018 года. В этом году сборная Украины выиграла свою группу в Лиге наций и гарантировала себе повышение в классе в сильнейшую лигу этого нового турнира УЕФА. В четырех официальных играх наша команда одержала три победы, также было сыграно шесть товарищеских поединков (2 победы и 4 ничьи).

Лучшим стал Дидье Дешам (304), приведший сборную Франции к титулу чемпиона мира, вторым – Златко Далич (198), под началом которого сборная Хорватии завоевала серебро на ЧМ-2018. На третьей строчке в рейтинге расположился главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес (84). "Красные дьяволы" на чемпионате мира заняли третье место. Всего в рейтинг попали 13 тренеров.

Бельгиец Тибо Куртуа ("Челси", Англия/"Реал", Испания 181 очко) признан лучшим вратарем.

Ранее мы писали, что сборная Украины пропустила Словакию в рейтинге ФИФА. Наша команда опустилась с 27-го на 28-е место в рейтинге.