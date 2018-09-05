Андрей Шевченко: Приехали за победой, но и ничья – неплохой результат

Завтра сборная Украины стартует в Лиге наций. На выезде наша команда встретится со сборной Чехии. Накануне встречи главный тренер национальной команды Андрей Шевченко дал пресс-конференцию.

- Игроки собрались только в понедельник, а уже завтра игра. Что успели сделать за трое суток?

- Практически ничего. Единственное – восстановить игроков. Была тренировка, попытались восстановить связи, ведь в последний раз ребята виделись почти три месяца назад. Но условия для всех одинаковые, жаловаться нам не на что. Все здоровы и находятся в хорошем состоянии.

- Конек сборной Чехии – стандарты, а минус – игра без мяча в обороне. Согласны с этим?

- Мы просматривали много матчей Чехии, собрали много информации. Соглашусь с вами, сборная Чехии имеет много высоких игроков, которые хорошо действуют при стандартах, находят свободные зоны. Обращали внимание наших ребят на это. Минусы? О них будем говорить завтра после матча. У Чехии есть ярко выраженные лидеры, хорошие игроки. Эти ребята вместе прошли отбор к ЧМ. В нашей группе шансы у всех команд одинаковые, все решится на поле.

- В группе – три команды, а, значит, каждая игра очень важная. Вас завтра устроит ничья?

- Сборная Украины будет играть на победу. Мы приехали сюда, чтобы показать хороший футбол и добиться победы. Если будет ничья – это уже будет неплохой результат. Повторюсь, у нас ровная группа, постараемся завтра показать лучшие свои качества, лучший футбол. Если удастся сделать это, то добьемся нужного результата.

- Насколько процентов определились со стартовым составом на завтрашний матч?

- Не буду скрывать, ряд игроков, в том числе "Динамо" и Руслан Малиновский, за короткий период провели много матчей, в еврокубках, в чемпионате. Нам было важно оценить, как футболисты восстанавливаются. Процентов на 90 я определился с "основой", а по остальным позициям будем смотреть, кто и как восстановится. Повторюсь, график был насыщенный.

- "Динамо" в квалификации Лиге чемпионов встречалось с пражской "Славией". 8 игроков из "Славии" вызваны в сборную Чехии. Вы ожидаете такой же игры от соперника и в завтрашнем матче?

- Я смотрел матч "Динамо" – "Славия", в пражской команде есть хорошие исполнители и не случайно сразу 8 человек приглашены в национальную команду. Но мы знаем сильные стороны, разбирали тактические моменты в игре Чехии. Думаю, во многом игра будет похожей, чехи наверняка будут использовать фланговую активность, выполнять передачи в штрафную. Мы должны быть готовы к этому. Ну и, конечно, стандартные положения, о которых говорили выше.

Вчера в НСК "Олимпийский" в рамках открытой тренировки состоялась презентация новой формы сборной Украины. Домашний комплект формы традиционного желтого цвета, гостевая – синего. Новинкой стало появление резервной формы сборной Украины белого цвета. Также, кроме экипировки полевых игроков, были представлены образцы формы голкиперов. Они красного и черного цветов. Изюминкой экипировки стал нанесенный на спину лозунг "Слава Украине".