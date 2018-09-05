Обновки сборной Украины по футболу: белая с золотом форма и "Слава Украине!"

В четверг у сборной Украины по футболу начинается новый сезон. Подопечные Андрея Шевченко матчем с чехами стартуют в Лиге Наций. Накануне на НСК "Олимпийский" наставник главной команды страны рассказал о пополнении в тренерском штабе, а болельщики воочию увидели игроков на открытой тренировке, да еще и в новой форме.

Началось же все с представления Александра Шовковского, который занял вакантное место помощника главного тренера, освободившееся после ухода Рауля Рианчо в московский "Спартак". "Андрею Николаевичу долго уговаривать меня не пришлось, – сказал экс-голкипер сборной. – С удовольствием согласился войти в тренерский штаб, чтобы передать футболистам весь свой опыт и знания, накопленные за годы игровой карьеры". Пересекаться функциями с тренером вратарей испанцем Педро Харой Шовковский не будет. В его обязаностях – помощь Шевченко во всем, в том числе при выборе игроков.

Что касается ближайших задач, то в тонкости Лиги Наций серьезно еще никто не вникал. "Передо мной стоит предельно ясная задача – квалифицироваться в финальную часть Евро-2020, – сказал Шевченко. – А через какой турнир мы это сделаем – не столь важно".

Что касается кадровых вопросов, то наставник сборной дал понять: в атаке он рассчитывает на Романа Яремчука, еще оценит форму Евгения Селезнева и очень сожалеет об отсутствии Артема Беседина. По поводу Романа Безуса, демонстрирующего неплохую форму в Бельгии, он, по словам коуча, попросту не подходит под тактическую модель: "Мы в курсе его хороших оценок, но в своем клубе он играет "под нападающим", а у нас такой позиции нет".

Далее слово было за футболистами. Первым в новой синей форме предстал перед публикой "Олимпийского" Коноплянка, желтую представил Ярмоленко, Пятов и Лунин продемонстрировали вратарские свитера, а Яремчук и вовсе новинку — третий комплект, белый с золотым. Сзади под шеей на футболках сборников теперь красуется надпись "Слава Україні!".

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко ранее назвал список футболистов, которые будут готовиться к матчам Лиги наций. Впервые в национальную команду вызваны Андрей Цуриков из "Александрии" и Олег Данченко из "Шахтера".