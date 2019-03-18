Андрей Шевченко: "Проблема нашего чемпионата – он не помогает клубам в еврокубках"
Главный тренер сборной – о предстоящих матчах против Португалии и Люксембурга
Сегодня в Киеве соберутся футболисты сборной Украины, которая 22-го и 25-го марта проведет стартовые матчи квалификации Евро-2020. "Сине-желтым" предстоит встретиться с Португалией и Люксембургом. Своими ожиданиями от мартовских поединков поделился наставник команды Андрей Шевченко, посетовав на актуальные проблемы отечественного футбола.
"Весеннее начало – это всегда проблематично. Лучший период как для клубных команд, так и для национальной сборной – сентябрь-ноябрь. Команда находится в лучшем состоянии. Весной же всегда тяжело, хоть и чемпионат начался немного раньше, да и еврокубки были. Но уровень чемпионата Украины совершенно другой. Когда играешь с сильной командой, то возникают проблемы.
Надеюсь, сможем за это короткое время хоть как-то поднять тонус команды. Проблема нашего чемпионата – он ни в коем случае не помогает нашим ведущим клубам, чтобы они конкурентно выступали в еврокубках.
Такая же динамика наблюдается и в сборной: чем выше классом соперник, тем нам тяжелее. Особенно во втором тайме, когда мы видели спад в домашней игре с Хорватией. Динамика была до 60-й минуты: команда держала уровень, но потом началось падение, это было заметно.
Если мы играем с командами, которые располагают футболистами высокого уровня квалификации, то такой спад есть не только у клубов, но и у национальной команды. Понимаю, что сейчас не самая благоприятная ситуация для того, чтобы наш чемпионат был сильным. Но мы все вместе переживем это время.
Матч с Португалией очень важный, но точно таким же будет для нас и следующий поединок против Люксембурга. Поэтому будем готовиться на две игры.
Проблемы есть всегда. Возникают как положительные, так и негативные моменты. Соберемся в понедельник, посмотрим на общее состояние игроков после 22-го тура УПЛ, проведем определенные беседы, с первых же дней начнем обсуждать ту стратегию, которую готовим на эти два матча. Самое главное – чтобы игроки, которые выступали в еврокубках, восстановились. А те футболисты, к которых были лишь матчи чемпионата, должны довести свои кондиции до хорошего уровня, – сказал Шевченко в интервью программе "Великий футбол".
Ранее мы давали подборку главных трансферов украинских клубов зимой:
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