Андрей Шевченко: "Важные матчи отбора Евро-2020 лучше играть осенью"

После сегодняшней жеребьевки отбора Евро-2020 в Дублине главный тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко поделился впечатлениями с официальным сайтом ФФУ. Напомним, что Украина оказалась в одной группе с действующими чемпионами Европы – Португалией, а также командами Сербии, Литвы и Люксембурга.

"В соперники нам попались достойные команды, – сказал Шевченко. – Мы знали, что простых соперников не будет. Из третьей корзины выпала, наверное, самая сильная команда – Сербия. Кроме того, мы попали в группу с действующим чемпионом Европы. Но и у нас неплохая команда, с которой мы будем решать свои задачи.

Будем готовиться, чтобы по игре не уступить ни одной из этих команд. Очень важно, чтобы наши лидеры подошли к важнейшим матчам в полной боевой готовности. Многое будет зависеть от календаря. Мне бы хотелось все важнейшие матчи проводить осенью, когда наши футболисты находятся в самом оптимальном состоянии, выступая в национальных турнирах и еврокубках. Март – не самый лучший месяц для нас, мы играем после длинной паузы".

Напомним, что все матчи отбора пройдут в 2019 году – с марта по ноябрь. По две команды из каждой группы выйдут в финальную стадию чемпионата Европы. Еще четыре путевки на чемпионат Европы в марте 2020 года разыграют в утешительном плей-офф победители всех групп Лиги наций: жеребьевка и что будет с победителями групп.