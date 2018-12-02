Сборная Украины в отборе Евро-2020 сыграет с командой Криштиану Роналду
Состоялась жеребьевка квалификационного раунда чемпионата Европы 2020 года
Сегодня в Дублине состоялась жеребьевка отбора Евро-2020, онлайн-трансляция которой проходила на нашем сайте. Сборная Украины стараниями легендарного португальского вратаря Витора Байи попала в одну группу к действующим чемпионам Европы – сборной Португалии, лидером которой является один из величайших футболистов современности Криштиану Роналду.
Очень сильным соперником будет и сборная Сербии. Всего в нашей группе – пять команд.
Не повезло сборной Голландии – ей в группу попала сборная Германии, которая после неудачного выступления в Лиге наций УЕФА оказалась во второй корзине.
Группа A: Англия, Чехия, Болгария, Черногория, Косово.
Группа B: Португалия, Украина, Сербия, Литва, Люксембург.
Группа C: Голландия, Германия, Северная Ирландия, Эстония, Беларусь.
Группа D: Швейцария, Дания, Ирландия, Грузия, Гибралтар.
Группа E: Хорватия, Уэльс, Словакия, Венгрия, Азербайджан.
Группа F: Испания, Швеция, Норвегия, Румыния, Фареры, Мальта.
Группа G: Польша, Австрия, Израиль, Словения, Македония, Латвия.
Группа H: Франция, Исландия, Турция, Албания, Молдова, Андорра.
Группа I: Бельгия, Россия, Шотландия, Кипр, Казахстан, Сан-Марино.
Группа J: Италия, Босния и Герцеговина, Финляндия, Греция, Армения, Лихтенштейн.
Все матчи отборочного турнира пройдут в 2019 году – с марта по ноябрь.
По две команды из каждой группы выйдут в финальную стадию чемпионата Европы. Еще четыре путевки на чемпионат Европы в марте 2020 года разыграют в утешительном плей-офф победители всех групп Лиги наций: жеребьевка и что будет с победителями групп.
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