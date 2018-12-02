Сборная Украины в отборе Евро-2020 сыграет с командой Криштиану Роналду

Сегодня в Дублине состоялась жеребьевка отбора Евро-2020, онлайн-трансляция которой проходила на нашем сайте. Сборная Украины стараниями легендарного португальского вратаря Витора Байи попала в одну группу к действующим чемпионам Европы – сборной Португалии, лидером которой является один из величайших футболистов современности Криштиану Роналду.

Очень сильным соперником будет и сборная Сербии. Всего в нашей группе – пять команд.

Не повезло сборной Голландии – ей в группу попала сборная Германии, которая после неудачного выступления в Лиге наций УЕФА оказалась во второй корзине.

Группа A: Англия, Чехия, Болгария, Черногория, Косово.

Группа B: Португалия, Украина, Сербия, Литва, Люксембург.

Группа C: Голландия, Германия, Северная Ирландия, Эстония, Беларусь.

Группа D: Швейцария, Дания, Ирландия, Грузия, Гибралтар.

Группа E: Хорватия, Уэльс, Словакия, Венгрия, Азербайджан.

Группа F: Испания, Швеция, Норвегия, Румыния, Фареры, Мальта.

Группа G: Польша, Австрия, Израиль, Словения, Македония, Латвия.

Группа H: Франция, Исландия, Турция, Албания, Молдова, Андорра.

Группа I: Бельгия, Россия, Шотландия, Кипр, Казахстан, Сан-Марино.

Группа J: Италия, Босния и Герцеговина, Финляндия, Греция, Армения, Лихтенштейн.

Все матчи отборочного турнира пройдут в 2019 году – с марта по ноябрь.

По две команды из каждой группы выйдут в финальную стадию чемпионата Европы. Еще четыре путевки на чемпионат Европы в марте 2020 года разыграют в утешительном плей-офф победители всех групп Лиги наций: жеребьевка и что будет с победителями групп.