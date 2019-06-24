Андрей Шевченко снова забивает за клуб, сломавший его карьеру
Украинский футболист принял участие в матче легенд "Челси" и "Реала"
Знаменитый украинский футболист и тренер национальной команды Андрей Шевченко принял участие в Матче легенд лондонского "Челси" и мадридского "Реала". Встерча состоялась на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде и завершилась победой "Королевского клуба" со счетом 5:4. Шевченко вышел в стартовом составе "Челси" и реализовал пенальти на 23-е минуте.
"Отлично провели время в Мадриде. Был счастлив встретить стольких друзей и сыграть за "Челси" против мадридского "Реала", – написал Шевченко у себя в Twitter и поделился несколькими снимками с мероприятия, на котором он позировал с другими звездами футбола, а также со своим сыном.
Ветераны "Реала" – Ветераны "Челси" – 5:4
Голы: Рауль (12, 51, пен). Морьентес (14, 19), Карамбе (36) – Шевченко (23, пен) Пойет (24), Галлас (46), Малуда (65)
"Реал" (стартовый состав): Сесар, Рикарду Карвалью, Арбелоа, Макелеле, Амависка, Гути, Карамбе, Баптиста, Санс, Морьентес, Рауль.
На замены выходили: Контрерас, Нуньес, Йерро, Ривера, Льоренте, Бальбоа, Альфонсо, Конго, Кампо, Виктор.
"Челси" (стартовый состав): Кудичини, Галлас, Десайи, Синклейр, Бабаяро, Беллетти, Ньютон, Тьяго, Пойет, Малуда, Шевченко.
На замены выходили: Илариу, Рикарду Карвалью, Гранвилл, Уайз, Дзола, Фло.
Ранее мы писали, что Шеву включили в звездный антирейтинг: "Сломал карьеру ради 35 тысяч долларов в день". Нынешний тренер сборной Украины оказался в топе игроков, погубивших свою карьеру одним трансфером.
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