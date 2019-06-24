Сделать стартовой
26,27
29,72
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Андрей Шевченко снова забивает за клуб, сломавший его карьеру

24 июня, 09:32

Украинский футболист принял участие в матче легенд "Челси" и "Реала"

Знаменитый украинский футболист и тренер национальной команды Андрей Шевченко принял участие в Матче легенд лондонского "Челси" и мадридского "Реала". Встерча состоялась на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде и завершилась победой "Королевского клуба" со счетом 5:4. Шевченко вышел в стартовом составе "Челси" и реализовал пенальти на 23-е минуте.

"Отлично провели время в Мадриде. Был счастлив встретить стольких друзей и сыграть за "Челси" против мадридского "Реала", – написал Шевченко у себя в Twitter и поделился несколькими снимками с мероприятия, на котором он позировал с другими звездами футбола, а также со своим сыном.

Ветераны "Реала" – Ветераны "Челси" – 5:4
Голы: Рауль (12, 51, пен). Морьентес (14, 19), Карамбе (36) – Шевченко (23, пен) Пойет (24), Галлас (46), Малуда (65)

"Реал" (стартовый состав): Сесар, Рикарду Карвалью, Арбелоа, Макелеле, Амависка, Гути, Карамбе, Баптиста, Санс, Морьентес, Рауль.

На замены выходили: Контрерас, Нуньес, Йерро, Ривера, Льоренте, Бальбоа, Альфонсо, Конго, Кампо, Виктор.

"Челси" (стартовый состав): Кудичини, Галлас, Десайи, Синклейр, Бабаяро, Беллетти, Ньютон, Тьяго, Пойет, Малуда, Шевченко.

На замены выходили: Илариу, Рикарду Карвалью, Гранвилл, Уайз, Дзола, Фло.

Ранее мы писали, что Шеву включили в звездный антирейтинг: "Сломал карьеру ради 35 тысяч долларов в день". Нынешний тренер сборной Украины оказался в топе игроков, погубивших свою карьеру одним трансфером.

Андрей Шевченко в день рождения выложил в сеть семейное видео с тортом

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег видео, Андрей Шевченко, Реал Мадрид, Челси Лондон

Вы сейчас просматриваете новость " Андрей Шевченко снова забивает за клуб, сломавший его карьеру". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Клубы Испании установили трансферный рекорд за календарный месяц

Вчера, 19:01

Испанские клубы активнее всех ведут себя на трансферном рынке

"Сломал карьеру ради 35 тысяч долларов в день": Шеву включили в звездный антирейтинг

Вчера, 13:13

Нынешний тренер сборной Украины оказался в топе игроков, погубивших свою карьеру одним трансфером

Абрамович отдаст за нового тренера "Челси" 10 процентов от трансфера Шевченко

22 июня, 18:38

Российский олигарх заплатит "Дерби" за Фрэнка Лэмпарда компенсацию в размере 4 миллионов евро

Знаменитый чешский вратарь вернулся в "Челси" в необычной должности

21 июня, 12:38

Экс-футболист будет отвечать за связь между молодежным футболом и главной командой

"Реал" купил 18-летнего футболиста за внушительные 45 миллионов евро

18 июня, 19:30

В это межсезонье "Реал" купил футболистов более чем на 300 миллионов евро. Самый дорогой стоил 100 миллионов

Шевченко ведет переговоры о трансфере Миколенко в "Милан" – СМИ

18 июня, 19:06

Итальянский клуб готов приобрести защитника киевского "Динамо" уже этим летом

​Как выглядели собаки 5 000 лет назад: фото

Почему у пионеров в СССР были запрещены рукопожатия

Цикорий: польза и вред растворимого напитка

Как желатин спасает наши суставы

Что лечит калина в организме человека

Причины натирания между ног: как бегунам избежать проблемы

Вакуум живота: как накачать пресс за пару минут в день?

Чем же отличаются макароны из твердых сортов пшеницы от обычных?

Маму убил родной сын. Трагедия в семье вратаря-легенды из РФ

Автомобили, которым можно доверять: топ-10 самых безопасных

Раскрыта тайна молитвы «Отче наш»: сложно в это поверить

Грандиозная скидка на мощный вентилятор в городе

Все о Кубке Африки-2019: расписание и результаты матчей, турнирные таблицы

Сегодня, 09:26

Салах, Мане, Марез и другие звезды африканского футбола сражаются за континентальный трофей

"Сломал карьеру ради 35 тысяч долларов в день": Шеву включили в звездный антирейтинг

Вчера, 13:13

Нынешний тренер сборной Украины оказался в топе игроков, погубивших свою карьеру одним трансфером

Это не Блохин: назван человек, угробивший карьеру Милевского в киевском "Динамо"

Вчера, 10:55

Давний друг Артема Милевского рассказал, из-за кого скандальный нападающий в свое время покинул Киев

Абрамович отдаст за нового тренера "Челси" 10 процентов от трансфера Шевченко

22 июня, 18:38

Российский олигарх заплатит "Дерби" за Фрэнка Лэмпарда компенсацию в размере 4 миллионов евро

"Это смертельно": в России опасаются, что Николая Валуева может постигнуть судьба Жанны Фриске

22 июня, 17:18

Известный боксер рассказал, что врачам так и не удалось убрать опухоль у него из головы

Правила снятия наличных в банках Украины меняются с июня

Как восстановить печень

Куркума спасет больные суставы
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь