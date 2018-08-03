Андрей Шевченко вернулся в "Милан"

Экс-футболист побывал на базе своего бывшего клуба

Лучший футболист Европы 2004 года Андрей Шевченко посетил бывший клуб, в составе которого он и выиграл "Золотой мяч". Шевченко побывал на базе "Милана".

Технический директор клуба Леонардо тепло встретил Андрея. Они вместе выступали за "россо-нери" с 1999 до 2001 года.

Естественно, что в ходе разговора был затронут и громкий трансфер. За "Милан" на правах аренды год проведет Гонсало Игуаин.

"Если игрок мотивирован, то он многого стоит. Гонсало кажется очень целеустремленным, так что Милан сделал хорошую инвестицию", – считает Шевченко.

Напомним, что нынешний наставник сборной Украины Андрей Шевченко провел за "Милан" семь сезонов. Он выиграл с клубом чемпионат Италии (2004), Кубок Италии (2003), Лигу чемпионов (2003) и Суперкубок УЕФА (2003).

Кстати, Андрей Шевченко награжден Орденом Звезды Италии. Экс-игрок "Милана" отмечен за развитие дружественных отношений между Италией и Украиной.

Ранее мы писали, что Андрей Шевченко продлил контракт тренера сборной Украины до лета 2020 года. Исполком Федерации футбола Украины поставил перед ним задачу пробиться на Евро-2020.