Андрей Воробей: "Думаю, Фонсека подарит Вернидубу портвейн после матча в Харькове"

Экс-нападающий "горняков" и сборной Украины – о предстоящем поединке "Шахтер" – "Заря" в 24 туре чемпионата Украины

Андрей Воробей. Фото ФК "Шахтер".

Уже завтра в 24-м туре чемпионата Украины по футболу центральным поединком станет встреча "Шахтера" и "Зари". В последние годы матчи между этими командами проходят в бескомпромиссной борьбе, которая нередко сопровождается различными скандалами. Своими ожиданиями от предстоящего противостояния с segodnya.ua поделился известный украинский нападающий "Шахтера" и сборной Украины Андрей Воробей.

- Станет ли поединок против "Шахтера" ключевым для "Зари" в борьбе за бронзу?

- Я думаю, что нет. Это не ключевой матч. В последние годы для "Зари" матчи с "Шахтером" стали своеобразным дерби. Поэтому сам соперник для луганчан уже является раздражителем. И поэтому они приложат максимум усилий, чтобы отобрать очки у "горняков". Это будет стимул для них. А насчет того, что ключевая игра или нет, то я думаю все впереди. Но мое мнение, что третье место уже все-таки у "Александрии" в кармане.

- "Шахтеру" пришлось играть дополнительное время в кубковом матче с "Динамо". Повлияет ли это на физическое состояние команды?

- Все-таки команда выиграла, эмоции положительные. Где-то, возможно, физически чуть-чуть уставшие будут, но у "Шахтера" есть большая "скамейка", игроков купили за солидные деньги, и они должны себя показывать. Вот пусть выходят в чемпионате Украины и доказывают. Возможно кому-то тренер даст отдохнуть, или кого-то побережет, у кого есть повреждения. Это все будет решать тренерский штаб.

- Кто заменит лидеров команды: Марлоса и Мораеса?

- Марлос играл в последних играх и за сборную, и в клубе не сильно удачно, наверно сказывались последствия травмы. Поэтому его хорошо заменяли другие игроки, которые выходили на его позиции. Мораес конечно, забивает чуть ли не в каждой игре, его будет трудно заменить. Но есть тот же Кайоде, я не знаю в какой он сейчас форме находится. Пусть выходят и доказывают.

- После осеннего матча этих команда в чемпионате все обсуждали фол Харатина на Тайсоне, когда полузащитник луганчан не получил заслуженную красную карточку. В то же время практически осталось незамеченным положительная игра команды. Станет ли своеобразным стимулом для Вернидуба отобрать очки у "Шахтера" без судейских скандалов?

- Всегда хочется, чтобы игра была честная, проходила в откровенной борьбе, без подлостей, без грубостей. Это хочется любому тренеру и любой команде. К сожалению уровень судейства в нашей стране, вы видите, игру хорошую кто-то отсудит, потом две игры плохих. Поэтому трудно избежать этих ошибок, судьи тоже люди и они ошибаются. Но хотелось, чтобы они ошибались не специально. Поэтому хочется надеяться, что эта игра будет честной и будет без ошибок судьи и они не повлияют на исход встречи. На самом деле над уровнем судейства нужно работать и с каждым годом улучшать и улучшать.

- У Паулу Фонсеки есть традиция: после каждого матча он дарит портвейн "Фонсека" тренеру команды соперника. Сделает ли он такой же подарок Вернидубу?

- Давайте отталкиваться от того, как будут проходить события на поле. Если без скандалов будет, то я думаю подарит после матча в Харькове. Если со скандалом, я не знаю, как "горячая кровь" сыграет у тренера. Но я думаю в свете своей порядочности, если он уже ввел традицию дарить каждому тренеру, то Вернидуб не будет исключением.

Напомним, матч "Шахтер" – "Заря" пройдет в Харькове на ОСК "Металлист" 13 апреля. Билеты на игру уже можно приобрести тут.

Также сообщалось, что футболисты "Шахтера" перед игрой с "Зарей" получили в свое распоряжение брендированный самолет. В украинском спорте подобное произошло впервые.

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АВТОР: Максим Мельник Источник: Сегодня|Спорт Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.