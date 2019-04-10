Новый самолет в цветах "Шахтера". "Хотим быть первыми и в небе"

Boeing 737 будет обслуживать все чартерные рейсы "Шахтера", а также использоваться в обычных пассажирских рейсах

Новый самолет в цветах "Шахтера". "Хотим быть первыми и в небе" 2019-04-10T10:28:00+03:00 Футбол Boeing 737 будет обслуживать все чартерные рейсы "Шахтера", а также использоваться в обычных пассажирских рейсах











Вчера в аэропорту "Борисполь" авиакомпания SkyUP и ФК "Шахтер" презентовали самолет в ливрее клубных цветов "горняков". В украинском спорте такое впервые, и как отметил гендиректор "Шахтера" Сергей Палкин: "Сегодня в истории нашего клуба очень символичный день, потому что впервые главная команда будет иметь возможность летать на брендированном самолете. Существуют единицы топовых европейских футбольных клубов, которые имеют такую возможность. Хочу сказать, что это не просто самолет, это демонстрация наших совместных амбиций, – вместе мы хотим быть первыми не только на земле, но и в воздухе. Уверен, этот самолет станет визитной карточкой нашего клуба, болельщики будут гордиться им, будут с удовольствием на нем летать".

И главный тренер "горняков" Паулу Фонсека, и игроки команды с удовольствием снимали самолет на смартфоны. "Впечатлений миллион! Мы очень рады, что у нас теперь есть такой красивый самолет, которым команда будет гордиться. Очень хочется поскорее зайти на борт и посмотреть все изнутри. Думаю, этот самолет принесет нам много побед", – признался полузащитник Виктор Коваленко.

Покраску судна провела компания из США, за месяц работ ушло 140 л краски. 149-местный Boeing 737 будет обслуживать все чартерные рейсы "Шахтера", а также использоваться в обычных пассажирских рейсах компании SkyUp.

Как сообщалось ранее, в сеть попала переписка Тайсона и Цыганкова после матча в Кубке. Капитан "Шахтера" написал украинцу девять слов на английском. Капитан "Динамо" ответил бразильцу десятью.

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Источники: Официальный сайт ФК "Шахтер" , Сегодня|Спорт Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.