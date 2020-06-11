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"Андрюша, что с тобой случилось?": Милевский вспомнил ступор Семина в беседе со "Свидетелем Иеговы" Несмачным

11 июня, 22:09

Олег Люлька Олег Люлька

Семин был в шоке, когда Несмачный отказался принимать от тренера поздравления с днем рождения

Артем Милевский вспомнил интересную историю времен своих выступлений за киевское "Динамо", когда тогдашний главный тренер киевлян Юрий Семин хотел поздравить футболиста команды Андрея Несмачного с днем рождения. Отметим, что на тот момент известный защитник сборной Украины Несмачный уже принадлежал к "Свидетелям Иеговы".

"Семин поздравил его с днем рождения: "Андрей, с Днем рождения!". А он такой: "Нет, Юрий Палыч, меня не надо поздравлять. Мы праздники не отмечаем". А Семин: "Андрюша, что с тобой случилось?!". И все – он ушел в сторону", – рассказал на своем YouTube-канале Артем Милевский

Несмачный и Семин

Несмачный и Семин / Фото: Getty Images

"Сейчас Несмачный живет своей жизнью. Нормально выглядит, – добавил Милевский. – Когда мы были молодыми, он все время с нами был. Мы подтягивались к нему за столик, рюмочку-вторую, в казино. У него кожанка такая крутая была. А в один день все это изменилось"

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Напомним, несколько лет назад появилось резонансное видео выступления Андрея Несмачного на собрании "Свидетелей Иеговы". "Я понял, что мир сатаны использовал меня, выжал как лимон, забрал молодость, силу и предложил взамен фальшивые иллюзии успеха", – заявил тогда, рассказывая о своих мотивах завершения футбольной карьеры, Несмачный.

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Динамо Киев Юрий Семин Артем Милевский Андрей Несмачный свидетели иеговы

Источник: Миля Шоу

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