"Андрюша, что с тобой случилось?": Милевский вспомнил ступор Семина в беседе со "Свидетелем Иеговы" Несмачным

Семин был в шоке, когда Несмачный отказался принимать от тренера поздравления с днем рождения

Артем Милевский вспомнил интересную историю времен своих выступлений за киевское "Динамо", когда тогдашний главный тренер киевлян Юрий Семин хотел поздравить футболиста команды Андрея Несмачного с днем рождения. Отметим, что на тот момент известный защитник сборной Украины Несмачный уже принадлежал к "Свидетелям Иеговы".

"Семин поздравил его с днем рождения: "Андрей, с Днем рождения!". А он такой: "Нет, Юрий Палыч, меня не надо поздравлять. Мы праздники не отмечаем". А Семин: "Андрюша, что с тобой случилось?!". И все – он ушел в сторону", – рассказал на своем YouTube-канале Артем Милевский

Несмачный и Семин / Фото: Getty Images

"Сейчас Несмачный живет своей жизнью. Нормально выглядит, – добавил Милевский. – Когда мы были молодыми, он все время с нами был. Мы подтягивались к нему за столик, рюмочку-вторую, в казино. У него кожанка такая крутая была. А в один день все это изменилось"

Реклама

Читайте также: "Динамо" сдавало игру "Ильичевцу"? Мы могли на этом заработать": Несмачный вспомнил скандальный матч

Напомним, несколько лет назад появилось резонансное видео выступления Андрея Несмачного на собрании "Свидетелей Иеговы". "Я понял, что мир сатаны использовал меня, выжал как лимон, забрал молодость, силу и предложил взамен фальшивые иллюзии успеха", – заявил тогда, рассказывая о своих мотивах завершения футбольной карьеры, Несмачный.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама