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Английские клубы единогласно выступили против нового формата Лиги чемпионов

Сегодня, 09:20

Клубы Премьер-лиги не хотят, чтобы на групповом этапе ЛЧ было сыграно 14 матчей

Англичане против нового формата Лиги чемпионов
Англичане против нового формата Лиги чемпионов. Фото: AFP
Английские клубы единогласно выступили против нового формата Лиги чемпионов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/844/c8d/5ca844c8d2f4a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/844/c8d/5ca844c8d2f4a.jpg Футбол Клубы Премьер-лиги не хотят, чтобы на групповом этапе ЛЧ было сыграно 14 матчей

Ассоциация европейских футбольных клубов (ЕСА) предложила изменить формат Лиги чемпионов с сезона-2024/25. По информации The Times, ЕСА хочет изменить систему группового этапа турнира. Сейчас на этой стадии Лиги чемпионов клубы поделены на восемь групп по четыре команды, ассоциация предлагает четыре группы по восемь команд. Если изменения будут приняты, то каждая команда сыграет на групповом этапе по 14 матчей вместо нынешних шести игр.

"Сегодня все 20 клубов Премьер-лиги обсудили свои серьезные опасения, касающиеся заявленных предложений об изменении формата и критериев квалификации клубных соревнований УЕФА с сезона-2024/25. Все клубы сошлись во мнении, что футбольным организациям неуместно разрабатывать планы, которые бы изменили структуру, календарь и конкурентоспособность национального чемпионата. В Англии футбол играет важную роль в культуре и повседневной жизни. Миллионы болельщиков посещают матчи по всей стране. У нас есть фантастическое сочетание конкурентоспособного футбола и преданных фанатов, которых мы будем яростно защищать", – сообщает пресс-служба английской Премьер-лиги.

Ранее стало известно, что УЕФА утвердил третий еврокубковый турнир. Рабочее название нового кубка – UEL2. Он будет проводиться по той же схеме, что Лига чемпионов и Лига Европы. На групповом этапе выступят 32 команды. Формат включает групповой этап (восемь групп по четыре команды), 1/8 финала, четвертьфинал, полуфинал и финал.

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Тег Лига чемпионов, чемпионат Англии

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Сегодня|Спорт

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