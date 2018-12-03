УЕФА утвердил третий еврокубковый турнир

На заседании в Дублине Исполнительный комитет УЕФА утвердил создание третьего клубного турнира с 2021 по 2024 год.

Как он будет называться? Рабочее название нового кубка – UEL2. Он будет проводиться по той же схеме, что Лига чемпионов и Лига Европы. На групповом этапе выступят 32 команды. Формат включает групповой этап (восемь групп по четыре команды), 1/8 финала, четвертьфинал, полуфинал и финал.

Перед 1/8 финала состоится дополнительный раунд плей-офф. В нем встретятся вторые места в группах UEL2 и третьи места в группах Лиги Европы. Победитель нового турнира получат путевку в следующий розыгрыш Лиги Европы.

Кто будет играть? Пока состав участников не совсем понятен, но новый турнир гарантирует, что на групповом этапе еврокубков будут представлены по меньшей мере 34 ассоциации (сейчас минимум 26). Новый турнир будет открыт для всех национальных ассоциаций. Все ассоциации сохранят те же суммарные квоты, что сейчас.

Когда будут играть? Матчи будут проводиться по четвергам. Финалы всех клубных турниров будут проводиться на одной неделе – в среду (новый турнир), четверг (Лига Европы) и субботу (Лига чемпионов).

В Лиге Европы перед 1/8 финала будет введен дополнительный раунд плей-офф. В нем встретятся вторые места в группах Лиги Европы и третьи места в группах Лиги чемпионов.

Формат Лиги чемпионов и схема отбора останутся без изменений.

Ранее мы писали, что сборная Украины в отборе Евро-2020 сыграет с командой Криштиану Роналду.