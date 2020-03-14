Английские клубы могут сами отказаться от продолжения сезона в июне-июле: пугают коронавирус и деньги

Руководители АПЛ и других европейских лиг готовы к тому, что чемпионаты не возобновятся до сентября

Руководство английских клубов может отказаться продолжать сезон после паузы, связанной с пандемией коронавируса. Daily Mail пишет: в командах АПЛ переживают, что после приостановки еще больше игроков заразятся опасной болезнью поскольку в "Арсенале", "Челси", "Лестере", "Борнмуте", "Манчестер Сити", "Вест Хэме", "Брайтоне" и "Эвертоне" уже есть случаи инфицирования. Ранее мы сообщали, что чемпионат Англии приостановлен из-за коронавируса.

Боссы английских команд беспокоится о форме футболистов и целостности турнира, которая может быть нарушена из-за отмены туров. Также у 69 игроков чемпионата 30 июня истекают контракты. Клубы боятся, что проведение АПЛ в июне-июле заставит переплачивать футболистам и их агентам. Хотя в контрактах игроков, заключаемых через профсоюз, есть возможность продления истекающих соглашений на 28 дней в экстренном случае, но только при условии согласия сторон.

Английская Премьер-лига / Фото: Reuters Реклама

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А The Independent отмечает, что руководители АПЛ и других европейских лиг готовы к тому, что чемпионаты не возобновятся до сентября. Хотя 13 марта английская Премьер-лига на официальном сайте объявила о приостановлении первенства до 4 апреля в связи с эпидемией коронавируса.

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