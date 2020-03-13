Чемпионат Англии приостановлен из-за коронавируса

Английская Премьер-лига и турниры, проходящие под эгидой Английской футбольной лиги (начиная с чемпионшипа и ниже) будут приостановлены как минимум до 4 апреля из-за коронавируса, сообщает журналист BBC Дэн Роан. Руководство чемпионшипа уже проголосовало за это решение. В ближайшее время должно быть опубликовано официальное заявление Английской премьер-лиги о приостановке соревнований.

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Напомним, что коронавирусом заразились главный тренер "Арсенала" Микель Артета, нападающий "Челси" Каллам Хадсон-Одои и один из игроков "Эвертона". "Арсенал" и "Эвертон" ввели карантин.

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Кстати, молодой талант лондонского "Челси" подхватил коронавирус, чемпионат Англии – на грани закрытия. Ранее инфекцию выявили у главного тренера другого лондонского клуба – "Арсенала"

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Мы также сообщали, что два европейских ТОП-чемпионата отменены на неопределенный срок. В Португалии и Нидерландах не будут проводить внутренние матчи.

Смотрите обзор матча "Арсенал" – "Олимпиакос":

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