Английские клубы потратили 1,386 млрд фунтов на трансферы

Самый дорогой защитник в истории Гарри Магуайр / Фото: Instagram

Футбольные клубы английской Премьер-лиги в завершившееся летнее трансферное окно потратили 1,386 млрд фунтов. Об этом сообщает портал Transfermarkt. Летнее трансферное окно в Англии завершилось 8 августа. В прошлом году клубы АПЛ потратили £1,303 млрд, в 2017-м – 1,455 млрд, что является рекордом для чемпионата.

Самую крупную покупку совершил "Манчестер Юнайтед", приобретя у "Лестера" защитника сборной Англии Гарри Магуайра за £78,30 млн. Второе место в этом списке занял "Арсенал", который приобрел у французского "Лилля" ивуарийского нападающего Николя Пепе (£72 млн). "Манчестер Сити" стал автором двух из пяти крупнейших приобретений в летний период – ряды клуба пополнили испанский полузащитник Родри (£63 млн, испанский "Атлетико") и португальский защитник Жуан Канселу (£58,5 млн, итальянский "Ювентус"). Замкнул первую пятерку лондонский "Тоттенхэм", который заплатил французскому "Лиону" за полузащитника сборной Франции Танги Ндомбеле £54 млн.

Лондонский "Челси" отказался от серьезных трат летом из-за санкций со стороны УЕФА, отметившись только выкупом у испанского "Реала" прав на хорватского полузащитника Матео Ковачича (£40,5 млн), проводившего прошлый сезон за лондонцев на правах аренды. За такую же сумму в "Лестер" из "Монако" перешел бельгийский полузащитник Юри Тилеманс.

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В отличие от большинства конкурентов, "Челси" завершил летнее трансферное окно с прибылью. Благодаря продаже бельгийского полузащитника Эдена Азара в "Реал" за £90 млн команда заработала £78,9 млн. На втором месте по прибыли идет "Кристал Пэлас" (£39 млн), на третьей строчке расположился победитель прошлого розыгрыша Лиги чемпионов "Ливерпуль" (£28,1 млн). Четвертым клубом, сумевшим сохранить положительный баланс после закрытия летнего трансферного окна в Англии, стал "Лестер" (£2 млн).

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Лидерство по тратам принадлежит не выступавшей три сезона в АПЛ бирмингемской "Астон Вилле" (£146,3 млн). Второе место по этому показателю занимает лондонский "Арсенал" (£90,5 млн), третьим стал "Вулверхэмптон" (£73,2 млн). Первый тур АПЛ стартует 9 августа.

Напомним, что в финале Лиги чемпионов-2019 встретились две английские команды, "Ливерпуль" победил "Тоттенхэм".

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