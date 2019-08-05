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"Манчестер Юнайтед" оформил рекордный трансфер в истории среди защитников

Сегодня, 15:30

Харри Магуайр стал "красным дьяволом"

Харри Магуайр

Харри Магуайр / Фото: Официальный сайт ФК "Манчестер Юнайтед"

"Манчестер Юнайтед" оформил рекордный трансфер в истории среди защитников https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B8%20%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%B0%D0%B9%D1%80 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B8%20%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%B0%D0%B9%D1%80 Футбол Харри Магуайр стал "красным дьяволом"

Английский "Манчестер Юнайтед" оформил переход центрального защитника сборной Англии из "Лестера" Харри Магуайра за 80 миллионов фунтов. Что стало рекордным для защитников в истории футбола.

26-летний центральный защитник подписал контракт на шесть лет с возможностью продления еще на один сезон, информирует официальный сайт "Манчестер Юнайтед". До сих пор самым дорогим трансфером в истории среди защитников была покупка "Ливерпулем" у "Саутгемптона" голландца Вирджила ван Дейка за 84 миллиона евро.

Официальный дебют новичка "Манчестер Юнайтед" может состояться 11 августа в матче первого тура чемпионата Англии против "Челси".

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Ранее мы писали, что экс-игрок "Манчестер Юнайтед" поддержал смертные казни. При этом Андрей Канчельскис рассказал, как чудом избежал уголовного преследования в Саудовской Аравии после попытки провезти бутылку вина.

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Кстати, "Манчестер Юнайтед" поднял цену на Погба из-за высказывания его агента. В Манчестере готовы были сделать скидку "Реалу" по просьбе Зидана. Но после слов Райолы от этой идеи отказались.

Смотрите видео: как "Манчестер Юнайтед" и "Челси" играли вничью


 

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чемпионат Англии Манчестер Юнайтед Лестер Харри Магуайр

Источник: Официальный сайт ФК "Манчестер Юнайтед"

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