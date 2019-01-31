"Арсенал" арендовал у "Барселоны" Суареса
Испанский футболист в текущем сезоне провел всего два матча
Полузащитник "Барселоны" Денис Суарес перешел в "Арсенал". Об этом сообщает официальный Twitter клуба. "Наконец-то сообщение, которое вы все ждали. Добро пожаловать в „Арсенал", Денис Суарес", – говорится в заявлении английского клуба. "Арсенал" арендовал футболиста до конца этого сезона. О наличии или отсутствии в договоре опции выкупа не сообщается.
"Мы очень рады, что к нам присоединился Денис Суарес. Мы хорошо знаем этого футболиста, я работал с ним в "Севилье". Он приносит нам качество и варианты на многих атакующих позициях, поэтому он сможет помочь команде", – сказал главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери.
25-летний Суарес перешел в "Барселону" летом 2016 года из "Вильярреала" за 3,25 миллиона евро. В нынешнем сезоне он принял участие в двух матчах испанского национального чемпионата, проведя на поле в общей сложности 17 минут, и не отметился результативными действиями. Ранее играл за "Сельту", "Манчестер Сити" и "Севилью". В 2016 году вызывался в сборную Испании, за которую сыграл один матч.
Ранее мы писали, что звезда "Карпат" ушел в аренду в один из самых титулованных клубов Аргентины. Колумбийский полузащитник провел за львовян 38 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 5 голевых передач.
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