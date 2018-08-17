"Арсенал" отдал вратаря Оспину в аренду в "Наполи"

Голкипер "Арсенала" Давид Оспина проведет ближайший сезон в составе "Наполи", сообщает официальный сайт Серии А. По информации итальянской прессы, колумбийский футболист был арендован до конца сезона-2018/19. Ожидается, что в договор будет включен пункт о выкупе, который станет обязательным в случае победы команды Карло Анчелотти в чемпионате Италии.

29-летний Оспина перешел в "Арсенал" в 2014 году. В первом сезоне колумбиец провел 18 матчей в английской Премьер-лиге, но за следующие три года он выходил на поле в матчах элитного дивизиона всего 11 раз. Футболист задумался о смене клубной прописки после прихода в команду немца Бернда Лено.

В прошлом сезоне основным вратарем "Наполи" был испанец Пепе Рейна, который перешел в "Милан". Алекс Мерет, приобретенный у "Удинезе", получил травму на тренировке, из-за которой он пропустит начало сезона.

Напомним, что в стартовом туре чемпионата Англии "Арсенал" всухую проиграл "Манчестер Сити". Украинец Александр Зинченко на поле не появился.

Кстати, в Италии в продаже появилась туалетная бумага с изображением Криштиану Роналду. Так фанаты "Наполи" приветствуют новичка "Ювентуса" – главного соперника команды во внутреннем чемпионате.