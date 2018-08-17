"Арсенал" отдал вратаря Оспину в аренду в "Наполи"

Сегодня, 20:37

Летом основной голкипер "Наполи" Пепе Рейна перешел в "Милан"

Давид Оспина. Фото ФК &quot;Арсенал&quot;
Давид Оспина. Фото ФК "Арсенал"

Голкипер "Арсенала" Давид Оспина проведет ближайший сезон в составе "Наполи", сообщает официальный сайт Серии А. По информации итальянской прессы, колумбийский футболист был арендован до конца сезона-2018/19. Ожидается, что в договор будет включен пункт о выкупе, который станет обязательным в случае победы команды Карло Анчелотти в чемпионате Италии.

29-летний Оспина перешел в "Арсенал" в 2014 году. В первом сезоне колумбиец провел 18 матчей в английской Премьер-лиге, но за следующие три года он выходил на поле в матчах элитного дивизиона всего 11 раз. Футболист задумался о смене клубной прописки после прихода в команду немца Бернда Лено.

В прошлом сезоне основным вратарем "Наполи" был испанец Пепе Рейна, который перешел в "Милан". Алекс Мерет, приобретенный у "Удинезе", получил травму на тренировке, из-за которой он пропустит начало сезона.

Напомним, что в стартовом туре чемпионата Англии "Арсенал" всухую проиграл "Манчестер Сити". Украинец Александр Зинченко на поле не появился.

Кстати, в Италии в продаже появилась туалетная бумага с изображением Криштиану Роналду. Так фанаты "Наполи" приветствуют новичка "Ювентуса" – главного соперника команды во внутреннем чемпионате.
футбол, Арсенал Лондон, Наполи, Давид Оспина

Вы сейчас просматриваете новость ""Арсенал" отдал вратаря Оспину в аренду в "Наполи"". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Championat.ru

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Футбол

"Арсенал" - "Манчестер Сити" - 0:2. Фото AFP

"Манчестер Сити" без Зинченко всухую обыграл "Арсенал"

12 Августа, 20:42

Чемпионы Англии начали новый сезон выездной победой над лондонским клубом

Футбол

Матч "Арсенал" - "Манчестер Сити" начнется в 18:00

Где смотреть матч тура в Англии "Арсенал" - "Манчестер Сити"

12 Августа, 17:59

Список трансляций поединка первого тура английской Премьер-лиги на ТВ и в интернете
Загрузка...

Футбол

Генрих Мхитарян. Фото AFP

Мхитарян на спор окунулся в контейнер с ледяной водой

24 Июля, 22:01

Футболист поделился курьезным видео в социальных сетях

Футбол

Зинченко уехал с "МанСити" в США

За кого болеть в Европе: что ждет украинских легионеров в новом сезоне

23 Июля, 10:47

Лунин покоряет Пиренеи, Ярмоленко уехал из Германии, а чемпионат Бельгии становится "украинским"

Футбол

Криштиану Роналду. Фото AFP

В Италии в продаже появилась туалетная бумага с изображением Криштиану Роналду

18 Июля, 18:02

Фанаты "Наполи" издеваются над новичком "Ювентуса"

Футбол

"Наполи" с помощью комикса и супергероев представил новую форму

18 Июля, 16:51

Марек Гамшик и компания будут выступать в футболках с изображением диких животных
Загрузка...