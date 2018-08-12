"Манчестер Сити" без Зинченко всухую обыграл "Арсенал"

"Манчестер Сити" обыграл на выезде лондонский "Арсенал" в матче первого тура чемпионата Англии по футболу. Воскресная игра в Лондоне завершилась победой гостей со счетом 2:0. Открыл счет на 14-й минуте Рахим Стерлинг, а второй мяч на 64-й минуте провел Бернарду Силва. Украинский полузащитник "МанСити" Александр Зинченко не попал в заявку на игру.

Таким образом, "Манчестер Сити" начал защиту чемпионского титула с победы. В следующем туре "горожанам" предстоит домашний матч с "Хаддерсфилдом", а "Арсенал" в гостях сыграет с "Челси".

"Арсенал" – "Манчестер Сити" – 0:2 (0:1)

Голы: Стерлинг (14), Бернарду Силва (64)

"Арсенал": Чех, Бельерин, Мустафи, Папастатопулос, Мэйтланд-Найлс (Лихтштайнер, 35), Мхитарян, Джака (Торрейра, 70), Гендузи, Рэмси (Ляказетт, 54), Езил, Обамеянг.

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Ляпорт, Стоунс, Менди, Фернандинью, Бернарду Силва, Гюндоган, Махрез (Де Брейне, 60), Стерлинг (Сане, 87), Агуэро (Габриэл Жезус, 79).

Напомним, что букмекеры считали гостей фаворитами матча "Арсенал" – "Манчестер Сити". Так, коэффициент на победу команды Хосепа Гвардиолы составлял 1.80, тогда как на победу "Арсенала" он был равен 4.20, а на ничью – 4.00.