"Арсенал" подписал габонского форварда, который не подошел "Заре"

Также клуб на правах аренды пополнил вундеркинд из "Шахтера" Михаил Мудрик

Все новички киевского "Арсенала".

"Арсенал" подписал габонского форварда, который не подошел "Заре" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/a35/8f9/5c7a358f9986b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/a35/8f9/5c7a358f9986b.jpg 2019-03-02T09:50:00+02:00 Футбол Также клуб на правах аренды пополнил вундеркинд из "Шахтера" Михаил Мудрик

Аутсайдер чемпионата Украины киевский "Арсенал" усилился нападающим сборной Габона Гаетана Коуаку. 22-летний футболист будет выступать за столичную команду под 27 номером. Подробности соглашения не сообщаются. Отметим, что ранее Коуаку был на просмотре в луганской "Заре", но по каким-то причинам не подошел команде Юрия Вернидуба.

Напомним, что вчера "Арсенал" заключил контракт с экс-динамовцем Владиславом Калитвинцевым. 26-летний полузащитник будет выступать за команду до конца сезона. Ранее Владислав на правах аренды выступал за чешский "Слован", одесский "Черноморец" и луганскую "Зарю".

Также "канониры" арендовали у донецкого "Шахтера" 18-летнего таланта Михаила Мудрика. Он уже внесен в заявку столичной команды на сезон под 91-м номером.

Кроме этого "Арсенал" пополнили 22-летний экс-игрок "Мариуполя" Артур Авагимян и 25-летний иранец Акбари Алиреза Мошан.

Ранее мы писали, что Игорь Леонов стал главным тренером "Арсенала". Тренер должен спасти клуб от вылета из Премьер-лиги. Правда, пока у него это не особо получается – в стартовом туре весенней части чемпионата "Арсенал" проиграл "Десне". Сейчас команда находится на последнем месте в турнирной таблице.

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