Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,86
30,66
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

"Арсенал" подписал габонского форварда, который не подошел "Заре"

Сегодня, 09:50

Также клуб на правах аренды пополнил вундеркинд из "Шахтера" Михаил Мудрик

Все новички киевского "Арсенала"
Все новички киевского "Арсенала".
"Арсенал" подписал габонского форварда, который не подошел "Заре" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/a35/8f9/5c7a358f9986b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/a35/8f9/5c7a358f9986b.jpg Футбол Также клуб на правах аренды пополнил вундеркинд из "Шахтера" Михаил Мудрик

Аутсайдер чемпионата Украины киевский "Арсенал" усилился нападающим сборной Габона Гаетана Коуаку. 22-летний футболист будет выступать за столичную команду под 27 номером. Подробности соглашения не сообщаются. Отметим, что ранее Коуаку был на просмотре в луганской "Заре", но по каким-то причинам не подошел команде Юрия Вернидуба.

Напомним, что вчера "Арсенал" заключил контракт с экс-динамовцем Владиславом Калитвинцевым. 26-летний полузащитник будет выступать за команду до конца сезона. Ранее Владислав на правах аренды выступал за чешский "Слован", одесский "Черноморец" и луганскую "Зарю".

Также "канониры" арендовали у донецкого "Шахтера" 18-летнего таланта Михаила Мудрика. Он уже внесен в заявку столичной команды на сезон под 91-м номером.

Кроме этого "Арсенал" пополнили 22-летний экс-игрок "Мариуполя" Артур Авагимян и 25-летний иранец Акбари Алиреза Мошан.

Ранее мы писали, что Игорь Леонов стал главным тренером "Арсенала". Тренер должен спасти клуб от вылета из Премьер-лиги. Правда, пока у него это не особо получается – в стартовом туре весенней части чемпионата "Арсенал" проиграл "Десне". Сейчас команда находится на последнем месте в турнирной таблице.

Топ-10 трансферов зимы в чемпионате Украины:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег чемпионат Украины, Арсенал Киев

Вы сейчас просматриваете новость " "Арсенал" подписал габонского форварда, который не подошел "Заре"". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Экс-игрок "Динамо" Владислав Калитвинцев подписал контракт с аутсайдером чемпионата Украины

Вчера, 19:07

Ранее Владислав на правах аренды выступал за чешский "Слован", одесский "Черноморец" и луганскую "Зарю"

Юрий Вирт: "Карпаты" смогут дать бой "Шахтеру", у которого проблемы с обороной

Вчера, 16:05

В 21-м туре чемпионата Украины в Харькове встретятся команды двух лучших бомбардиров сезона в Премьер-лиге

Теперь только по паспортам: "Шахтер" изменил правила покупки билетов на выездные матчи

28 февраля, 19:01

"Горняки" намерены бороться против неуважительного отношения отдельных болельщиков к остальным зрителям

Впервые в истории в чемпионате Украины будет выступать исландский футболист

28 февраля, 17:42

Новичок "Черноморца" имеет опыт выступления за национальную сборную Исландии

Сергей Палкин: "Сумма отступных за новичка "Шахтера" – 150 миллионов евро"

28 февраля, 17:20

В донецком клубе верят, что бразильские новички в будущем станут лидерами команды

"В Сан-Паулу есть учебно-тренировочный центр "Львов" – гендиректор

28 февраля, 10:05

Команда украинской Премьер-лиги воспитывает футболистов в Бразилии

Автор "Белых роз" рассказал о жизни в нищете

В каком возрасте лучше рожать: делаем сложный выбор

Патологический лжец: Киселев у Дудя показал себя во всей красе

Портников дал неожиданный прогноз по Крыму

Марина Узелкова впервые прокомментировала развод с мужем

Как Хейден Панеттьер изменилась после разрыва с Коичко (фото)

Рева: В марте состоится повышение пенсий на 255 гривен

Вакарчук рассказал, за какого кандидата будет голосовать

Журналист Бигус отреагировал на "скандал" о родственнике в РФ

Бабкина утопила детей, но не сядет. Подробности преступления
Загрузка...

Цыганский Король, обидевший Кличко, в пятый раз стал отцом

Вчера, 09:22

Сын Тайсона Фьюри родился на три недели раньше срока. "Но все прошло идеально"

Тренер, грозивший Ломаченко "убийством", снова наехал на украинца

28 февраля, 14:01

В лагере Теофимо Лопеса заявили, что бой с украинцем будет самым легким в карьере гондурасца

Такого в Англии еще не было: уникальная серия Александра Зинченко!

28 февраля, 11:57

Украинец выиграл все свои 13 матчей за "МанСити" в чемпионате. Подобного не было за всю историю АПЛ

Промоутер: "Усик не будет драться с Поветкиным за копейки"

28 февраля, 10:14

Эдди Хирн рассказал о рисках россиянина: "Он завершит карьеру, если проиграет"

От "Динамо" требуют 9 миллионов за Ярмоленко

27 февраля, 18:12

Черниговская СДЮШОР "Юность" хочет от киевского клуба свою долю за трансфер Ярмолы в Германию

Владимир Зеленский вышел в свет со своей супругой

"Зайцева сильнее меня": Дронов зачитал последнее слово в суде

Выборы-2019: социологи еще раз измерили разрыв между рейтингами