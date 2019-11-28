"Астана" – "Манчестер Юнайтед": где смотреть молодых "Дьяволов" и матч чести для украинского тренера

МЮ совершил самых долгий выезд в еврокубках и попал на -20 и нашествие фанов со всей Европы

Молодежный десант "Манчестер Юнайтед" / Фото: Reuters

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Сегодня в Нур-Султане в пятом туре Лиге Европы местная "Астана" примет самую титулованную команду Англии – "Манчестер Юнайтед". Для манкунианцев это самый долгий выезд в еврокубках – они преодолели 4 800 км. Начало матча в 17:50, в Украине в прямом эфире его покажет телеканал Футбол 1.

Турнирная и кадровая ситуация соперников

МЮ уже гарантировал себе выход в следующий раунд, и в Казахстан Уле-Гуннар Сульшер повез практически одну молодежь, чтобы обкатать ее в условиях еврокубка. В составе и 19-летний Макс Тейлор, который девять месяцев назад победил рак. Так что британцам, которые выйдут сегодня на поле, есть что доказывать и играть в полсилы, когда на горизонте виднеется перспектива попасть в первую команду, они не будут. Плюс за победу в группе "Юнайтед" себе еще не обеспечил. На два очка от них пока отстает "АЗ" из Алкмаара.

Смотрите вчерашнюю тренировку МЮ в Нур-Султане

Ранее мы рассказывали, чтоигроки МЮ не смогут находиться на улице Астаны более 10 минутиз-за сильного мороза в столице Казахстана, где на улицах уже лежит снег. Ожидается, что вечером в день игры температура опустится ниже минус 20 градусов. Встреча пройдет под закрытой крышей и на искусственном поле "Астана Арены", вмещающей 30 тысяч зрителей. Помимо небольшой группы поддержки из самого Манчестера, в Нур-Султан приедут около двух тысяч болельщиков из России, Франции, Китая, Кыргызстана, Узбекистана, Грузии и Норвегии.

"Астана" же, наоборот, не набрав ни одного очка в группе, уже не борется за выход в плей-офф, однако престиж клуба никто не отменял, тем более, что в Манчестере подопечные украинского специалиста Романа Григорчука выглядели совсем неплохо и уступили всего 0:1. А сейчас, когда на них не давить турнирное положение, футболисты могут сыграть еще более вдохновенно.

Смотрите обзор первого матча МЮ – "Астана" – 1:0

Что говорили перед поединком

Главный тренер "Астаны" Роман Григорчук: "Мы не смотрим, сколько лет футболистам "Манчестера", и какой состав приехал играть с нами. У "Манчестер Юнайтед" не бывает футболистов плохого уровня, так же они мотивированы впервые показать себя на европейской арене. Мы должны организовать нашим болельщикам праздник, и я очень рассчитываю на это. Очень надеюсь на потрясающую атмосферу завтра на стадионе.

"Если увидите футболистов здесь ночью, они просто живут еще по времени Манчестера", – пошутил главный тренер МЮ Уле-Гуннар Сульшер. – Это наш самый дальний вылет в Европе. Мы успели сегодня выспаться, утром прогулялись по городу, у вас невероятной красоты архитектура. Ребята очень мотивированы и готовы показать футбол выдающегося уровня".

Что говорят цифры

До первого тура "Юнайтед" не пересекался в еврокубках с клубами из Казахстана, а "Астана" не играла с представителями АПЛ. Летом "Астана" выиграла все четыре домашних матча в квалификации еврокубков при разнице мячей 13:2. Из последних 13 домашних поединков на евроарене "Астана" взяла верх в девяти и потерпела четыре поражения.

"Юнайтед" трижды принимал участие в Лиге Европы, но на групповом этапе играет только второй раз. Дебютную групповую стадию три года назад "Дьяволы" начали с минимального поражения от "Фейеноорда" в Роттердаме, а завершили турнир победой 2:0 над "Аяксом" в финале. В двух других случаях манкунианцы выбывали в 1/8 финала.

Расклады букмекеров

У букмекеров небольшим фаворитом считается "Манчестер" – 1.91 на их победу на "Арена Астана", на выигрыш хощяев – 3.9, на ничью – 3,6. Самый популярный счет – ничья 1:1 – 6.0.

Смотрите также, как МЮ выиграл у "Партизана" – 3:0

А "Астана" была разбита "АЗ" Алкмаар – 0:5

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