"Аталанта" – "Рома": где и когда смотреть матч чемпионата Италии

Руслан Малиновский / Фото: Getty Images

В субботу, 15 февраля, состоится центральный матч 24-го тура чемпионата Италии: в Бергамо на стадионе "Атлети Адзурри д'Италия" Аталанта примет "Рому". Матч начнется в 21:45 по киевскому времени. В прямом эфире матч покажут на ТВ и в интернете, ниже – список всех трансляций матча "Аталанта" – "Рома".

Где смотреть матч "Ааланта" – "Рома":

Футбол 1, live

Oll.tv (в подписке)

Футбол 2, воскресенье, 03:55 (в повторе)

Футбол 1, воскресенье, 10:50 (в повторе)

Футбол 1, понедельник, 08:10 (в повторе)

АНОНС МАТЧА "АТАЛАНТА" – "РОМА"

Команды располагаются в турнирной таблице Серии А по соседству – "Аталанта" идет на четвертом месте, а "Рома" следом, отставая на три балла. Римляне проиграли два предыдущих матча и под наставником команды Паулу Фонсеккой зашаталось тренерское кресло – СМИ уже сообщили, что португалец может покинуть команду, но уже в конце сезона.

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В первом круге "Аталанта" обыграла "Рому" со счетом 2:0 благодаря голам Сапаты и де Рона. К слову, римляне не могут обыграть бергамцев уже более двух лет – с августа 2017 года. Всего же команды провели между собой 115 матчей – 52 матча завершились в пользу "Ромы", 26 встреч завершились в пользу "Аталанты", еще 37 раз команды победителя не выявили. Разница мячей – 174:130 в пользу "волков".

Также интерес к матчу вызывает противостояние бывших представителей "Шахтера" – воспитанник "горняков" Руслан Малиновский сыграет против экс-наставника донецкого клуба Паулу Фонсеки. Украинец в прошлом туре отличился красивым голом и подходит к матчу в отличном настроении.

"Аталанта" сегодня не сможет рассчитывать на Бошко Шутало, а у "Ромы" не сыграют Николо Дзаньоло, Давиде Дзаппакоста, Бриан Кристанте и Антонио Миранте. Также под вопросом участие в матче Амаду Диавара и Хавьера Пасторе.

Букмекеры о матче "Аталанта" – "Рома":

Букмекеры считают "Аталанту" фаворитом матча – коэффициент на победу команды Джан Пьеро Гасперини – 1.75, на ничью – 4.33, на победу "Ромы" – 4.10

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