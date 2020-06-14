"Атлетик" – "Атлетико": где смотреть матч чемпионата Испании

Сегодня в 28-м туре чемпионата Испании состоится "атлетические" дерби: в Бильбао на стадионе "Сан Мамес" местный "Атлетик" примет мадридский "Атлетико". Матч начнется в 15:00 по киевскому времени. В прямом эфире поединок покажут на ТВ и в интернете. Список трансляций доступен на нашем сайте.

Где смотреть матч "Атлетик" – "Атлетико":

Футбол-3, Live

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Футбол-3, понедельник, 20:30 (повтор)

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"Атлетико" находится на шестом месте в турнирной таблице, но совсем непривычно видеть команду Диего Симеоне настолько далеко от вершины таблицы. Болельщикам "матрасников" остается только надеяться, что во время карантина команда перезагрузилась и сумеет вернуть свои результаты.

"Атлетик" располагается еще ниже – на 10-м месте. Команда Гаиски Гаритано перед карантином выиграл дважды подряд, но перед этим было три поражения кряду. Правда, баски еще сохраняют шанс на завоевание трофея в текущем сезоне – они пробились в финал Кубка Испании, где сыграют с "Реал Сосьедад".

Букмекеры считают "Атлетико" фаворитом матча: коэффициент на победу команды Диего Симеоне – 2.48, на ничью – 2.90, на победу "Атлетика" – 3.45.

Ранее мы писали, что во время матча без зрителей на поле выбежал болельщик. Фанат Лионеля Месси сумел пробраться на закрытый стадион, так как матч проходил без зрителей из-за карантина.

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