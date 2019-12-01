"Атлетико" – "Барселона": онлайн огненной битвы чемпионата Испании

"Матрасники" против своего бывшего лидера Гризманна - смотрите мультимедийную трансляцию поединка

Месси и Гризманн / Фото: Getty Images

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В воскресенье, 1 декабря, в чемпионате Испании проходит суперматч претендентов на титул – мадридский "Атлетико" принимает на своем поле "Барселону". "Матрасники" против своей бывшей звезды Антуана Гризманна. Мы ведем мультимедийный онлайн поединка "Ванда Метрополитано" с видео голов и ключевых моментов, яркими фото и описанием самых важных событий на поле. Где смотреть Атлетико Барселона онлайн битвы грандов в Примере

ОНЛАЙН "АТЛЕТИКО" – "БАРСЕЛОНА" – 0:0

16 мин Все игроки уже основательно промокли. Скользкое поле дает о себе знать – порой игра напоминает хоккей

Все игроки уже основательно промокли. Скользкое поле дает о себе знать – порой игра напоминает хоккей 13 мин После острого момента Атлетико игра слегка успокоилась

После острого момента Атлетико игра слегка успокоилась 7 мин Почти гол! После углового хозяев, выноса от каталонцев и атаки Атлетико вторым темпом защитник матрасников Эрмосо резко прострелил – мяч угодил в штангу ворот каталонцев. Счет едва не стал 1:0 в пользу команды Симеоне – звон от попадания мяча в стойку пронесся по всему стадиону

6 мин На мокром поле Корреа зарабатывает первый угловой для Атлетико

На мокром поле Корреа зарабатывает первый угловой для Атлетико 5 мин Что делает Месси? Лео активно прессингует защитника Атлетико и срывает выход матрасников в контратаку

Что делает Месси? Лео активно прессингует защитника Атлетико и срывает выход матрасников в контратаку 4 мин С позиции силы играет Барса – ожидаемо

С позиции силы играет Барса – ожидаемо 1 мин Матч проходит под дождем, а еще в сопровождении оглушительного свиста трибун в адрес недавнего кумира местной публики, а ныне предателя – Антуана Гризманна

Матч проходит под дождем, а еще в сопровождении оглушительного свиста трибун в адрес недавнего кумира местной публики, а ныне предателя – Антуана Гризманна 1 мин С центра поля развели игроки Атлетико

С центра поля развели игроки Атлетико МАТЧ СТАРТОВАЛ!

Cоставы команд

АТЛЕТИКО: Облак – Триппьер, Фелипе, Эрмосо, Сауль – Корреа, Эррера, Партей, Коке – Феликс, Мората

Запасные: Адан, Лоди, Шапоньич, Лемар, Витоло, Льоренте, Ариас

БАРСЕЛОНА: тер Штеген – Роберто, Пике, Лангле, Фирпо – Ракитич, де Йонг, Артур – Месси, Суарес, Гризманн

Запасные: Нето, Аленья, Фати, Умтити, Ваге, Видаль, Перес

Отметим, что на уходящей неделе соперники по-разному сыграли в Лиге чемпионов. "Атлетико" в Италии минимально уступил "Ювентусу" – 0:1.

В свою очередь, "Барселона" на "Камп Ноу" разобралась с дортмундской "Боруссией" (3:1)

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Букмекеры о матче "Атлетико" – "Барселона". Небольшим фаворитом матча аналитики называют "Барселону". На ее победу установлен коэффициент 2.60, на ничью – 3.25, на победу "Атлетико" – 2.90. Таким образом вероятность выигрыша каталонцев оценивается в 37 процентов, ничейного исхода – в 30 процентов, а выигрыша "матрасников" – в 33 процента.

АТЛЕТИКО – БАРСЕЛОНА: ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

Смотрите, как забивает экс-лидер "Атлетико" Гризманн, выступающий сейчас за "Барселону":

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