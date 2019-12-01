"Атлетико" – "Барселона": онлайн огненной битвы чемпионата Испании

В воскресенье, 1 декабря, в чемпионате Испании проходит суперматч претендентов на титул – мадридский "Атлетико" принимает на своем поле "Барселону". "Матрасники" против своей бывшей звезды Антуана Гризманна. Мы ведем мультимедийный онлайн поединка "Ванда Метрополитано" с видео голов и ключевых моментов, яркими фото и описанием самых важных событий на поле. Где смотреть Атлетико Барселона онлайн битвы грандов в Примере
ОНЛАЙН "АТЛЕТИКО" – "БАРСЕЛОНА" – 0:0
- 16 мин Все игроки уже основательно промокли. Скользкое поле дает о себе знать – порой игра напоминает хоккей
- 13 мин После острого момента Атлетико игра слегка успокоилась
- 7 мин Почти гол! После углового хозяев, выноса от каталонцев и атаки Атлетико вторым темпом защитник матрасников Эрмосо резко прострелил – мяч угодил в штангу ворот каталонцев. Счет едва не стал 1:0 в пользу команды Симеоне – звон от попадания мяча в стойку пронесся по всему стадиону
- 6 мин На мокром поле Корреа зарабатывает первый угловой для Атлетико
- 5 мин Что делает Месси? Лео активно прессингует защитника Атлетико и срывает выход матрасников в контратаку
- 4 мин С позиции силы играет Барса – ожидаемо
- 1 мин Матч проходит под дождем, а еще в сопровождении оглушительного свиста трибун в адрес недавнего кумира местной публики, а ныне предателя – Антуана Гризманна
- 1 мин С центра поля развели игроки Атлетико
- МАТЧ СТАРТОВАЛ!
Cоставы команд
АТЛЕТИКО: Облак – Триппьер, Фелипе, Эрмосо, Сауль – Корреа, Эррера, Партей, Коке – Феликс, Мората
Запасные: Адан, Лоди, Шапоньич, Лемар, Витоло, Льоренте, Ариас
БАРСЕЛОНА: тер Штеген – Роберто, Пике, Лангле, Фирпо – Ракитич, де Йонг, Артур – Месси, Суарес, Гризманн
Запасные: Нето, Аленья, Фати, Умтити, Ваге, Видаль, Перес
Отметим, что на уходящей неделе соперники по-разному сыграли в Лиге чемпионов. "Атлетико" в Италии минимально уступил "Ювентусу" – 0:1.
В свою очередь, "Барселона" на "Камп Ноу" разобралась с дортмундской "Боруссией" (3:1)
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Букмекеры о матче "Атлетико" – "Барселона". Небольшим фаворитом матча аналитики называют "Барселону". На ее победу установлен коэффициент 2.60, на ничью – 3.25, на победу "Атлетико" – 2.90. Таким образом вероятность выигрыша каталонцев оценивается в 37 процентов, ничейного исхода – в 30 процентов, а выигрыша "матрасников" – в 33 процента.
АТЛЕТИКО – БАРСЕЛОНА: ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ
Смотрите, как забивает экс-лидер "Атлетико" Гризманн, выступающий сейчас за "Барселону":
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