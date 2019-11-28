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Месси обставил "двойника Зинченко" в борьбе за звание лучшего плеймейкера года

28 ноября, 13:59

В ожидании "Золотого мяча" кудесник из "Барселоны" удостоился другой престижной награды

Лионель Месси

Лионель Месси / Фото: Reuters

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала рейтинг лучших плеймейкеров 2019 года. По результатам опроса экспертов из 90 стран мира, обладателем награды стал нападающий "Барселоны" Лионель Месси, набравший 299 очков. Ранее мы писали, что пока не стоит поздравлять Месси с "Золотым мячом": "Все определит VAR".

Вторым в этом голосовании с огромным отставанием от аргентинца Лионеля Месси стал бельгийский полузащитник "Манчестер Сити" Кевин де Брюйне (85 очков), которого, за внешнее сходство, называют двойником самого дорогостоящего украинского футболиста Александра Зинченко.

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Наконец, третье место в борьбе за титул лучшего плеймекера года в футболе занял бельгийский полузащитник "Реала" Эден Азар (55 пунктов), который не сильно блещет в Мадриде, зато до этого выиграл Лигу Европы с "Челси".

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Отметим, что ранее Лионель Месси трижды уже выигрывал звание лучшего плеймейкера по версии Международной федерации футбольной истории и статистики. Это происходило в 2015, 2016 и 2017 годах.

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Лионель Месси

Лионель Месси / Фото: Reuters

Результаты голосования за лучшего плеймейкера-2019

  • 1. Лионель Месси ("Барселона") – 299 очков
  • 2. Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити") – 85
  • 3. Эден Азар ("Челси" / "Реал") – 55
  • 4. Роберто Фирмино ("Ливерпуль") – 46
  • 5. Бернарду Силва ("Манчестер Сити") – 32
  • 6. Душан Тадич ("Аякс") – 30
  • 7. Френки де Йонг ("Аякс" / "Барселона") – 25
  • 8. Кристиан Эриксен ("Тоттенхэм") – 21
  • 9. Антуан Гризманн ("Атлетико" / "Барселона") – 20
  • 10. Джорджиньо Вейналдум ("Ливерпуль") – 17

Смотрите, как забивает Лионель Месси

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Барселона Манчестер Сити Лионель Месси Эден Азар Кевин де Брюйне Александр Зинченко

Источники: Сегодня|Спорт , ua.tribuna.com

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