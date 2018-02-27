"Атлетико" продал своих лидеров в Китай

Испанский клуб заработал 48 миллионов на продаже двух игроков

"Атлетико" на официальном сайте объявил, что достиг договоренности с "Далянь Ифан" о переходе в китайский клуб полузащитников команды Янника Феррейры-Карраско и Николаса Гайтана.

Феррейра-Карраско стал игроком "Атлетико" летом 2015 года. В составе мадридского клуба 24-летний бельгиец провел 124 матча и забил 23 мяча.

30-летний аргентинец Гайтан перешел в стан "матрасников" в 2016 году, отыграл 49 встреч и забил 4 мяча.

Согласно данным transfermarkt.com, за Карраско китайцы заплатили 30 миллионов евро, а за Гайтана – 18 миллионов евро.

"Далянь Ифан" по итогам прошлого сезона поднялся в высший дивизион чемпионата Китая.

Напомним, что "Атлетико" продолжает еврокубковую борьбу в Лиге Европы. По сумме двух матчей они обыграли "Копенгаген". По результатам жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы в следующем раунде "Атлетико" встретится с московским "Локомотивом".

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