"Атлетико" продал своих лидеров в Китай

Сегодня, 10:20

Испанский клуб заработал 48 миллионов на продаже двух игроков

Фото atleticodemadrid.com
Фото atleticodemadrid.com

"Атлетико" на официальном сайте объявил, что достиг договоренности с "Далянь Ифан" о переходе в китайский клуб полузащитников команды Янника Феррейры-Карраско и Николаса Гайтана.

Феррейра-Карраско стал игроком "Атлетико" летом 2015 года. В составе мадридского клуба 24-летний бельгиец провел 124 матча и забил 23 мяча.

30-летний аргентинец Гайтан перешел в стан "матрасников" в 2016 году, отыграл 49 встреч и забил 4 мяча.

Согласно данным transfermarkt.com, за Карраско китайцы заплатили 30 миллионов евро, а за Гайтана – 18 миллионов евро.

"Далянь Ифан" по итогам прошлого сезона поднялся в высший дивизион чемпионата Китая.

Напомним, что "Атлетико" продолжает еврокубковую борьбу в Лиге Европы. По сумме двух матчей они обыграли "Копенгаген". По результатам жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы в следующем раунде "Атлетико" встретится с московским "Локомотивом".

Ранее мы сообщали, что дом футболиста "Барселоны" Филиппе Коутиньо ограбили, пока тот ужинал в ресторанеФутболист вернулся домой и обнаружил следы визита злоумышленников, после чего позвонил в полицию.
чемпионат Испании, Атлетико Мадрид, чемпионат Китая, Янник Карраско, Николас Гайтан, Далянь Ифан

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Источник:

Championat.ru

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