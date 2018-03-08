"Атлетико" уничтожил "Локомотив" в Лиге Европы

В ворота железнодорожников влетело три мяча

Сегодня в Мадриде был сыгран первый поединок 1/8 финала Лиги Европы. "Атлетико" принимал московский "Локомотив".

Мадридцы сделали все, чтобы через неделю отправиться в Белокаменную на экскурсию. Команда Юрия Семина была уничножена "Ванда Метрополитано", пропустив три мяча.

"Атлетико" – "Локомотив" – 3:0

Голы: Ньигес (22), Коста (47), Коке (90)

Ответный поединок "Локомотив" – "Атлетико" состоится в следующий четверг, 15 марта, в Москве.

Напомним, что сегодня в Риме в 1/8 финала Лиги Европы итальянский "Лацио" принимает киевское "Динамо". Онлайн трансляция матча "Лацио" – "Динамо" с фото и видео идет на нашем сайте.

Напомним, что в другом поединке 1/8 финала Лиги Европы сегодня дортмундская "Боруссия" на своем поле сенсационно проиграла австрийскому "Зальцбургу", за который дважды отличился Бериша.

Кроме того, на "Сан Сиро" сегодня сошлись гранды европейского футбола. "Милан" принимал лондонский "Арсенал". Благодаря двум голам в первом тайме, "канониры" увезли из Италии уверенную победу.