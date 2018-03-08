Онлайн матча "Лацио" – "Динамо"

В четверг, 8 марта, в Риме на "Стадио Олимпико" состоится первый поединок 1/8 финала Лиги Европы. Местный "Лацио" принимает киевское "Динамо".

В предыдущем раунде итальянский клуб прошел румынский "Стяуа" (0:1, 5:1), а динамовцы за счет выездного гола одолели греческий АЕК (1:1, 0:0).

У букмекеров явный фаворит сегодняшней встречи римский клуб. Котировки на победу "Лацио" – 1,50, на ничью – 4,20, на успех "Динамо" – 6,75.

К слову, вчера во время пресс-конференции наставник украинского клуба Александр Хацкевич заявил, что в его команде "на поле должны выйти 11 гладиаторов".

А по поводу праздника 8 марта Хацкевич так высказался: "Да, нам хотелось бы быть со своими любимыми в этот день, а не за тысячи километров. А если серьезно, то мотивация должна быть в любом случае: и в праздники, и в будни".

Анонс матча Лиги Европы: "Динамо" едет в Рим ломать карму, а болельщики "Лацио" опасаются "полного финиша".

Матч "Лацио" – "Динамо" начнется в 22:05 по киевскому времени. Мы проведем текстовую онлайн-трансляцию поединка с видеоповторами голов и фото со стадиона.