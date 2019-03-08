Аутсайдер для Раньери и другие матчи 27 тура чемпионата Италии
Расписание, результаты и трансляции поединков тура в итальянской Серии А
В этот уикенд проходят поединки 27 тура чемпионата Италии по футболу. В пятницу "Ювентус", оторвавшийся от ближайшего преследователя на 16 очков, сыграет дома с "Удинезе". "Рома", получившая в пятницу нового главного тренера, Клаудио Раньери, в понедельник сыграет с "Эмполи".
Пятница, 8 марта
21:30 "Ювентус" – "Удинезе". ТВ: канал "Футбол 2"
Суббота, 9 марта
19:00 "Парма" – "Дженоа"
21:30 "Кьево" – "Милан". ТВ: канал "Футбол 1"
Воскресенье, 10 марта
13:30 "Болонья" – "Кальяри". ТВ: канал "Футбол 1"
16:00 "Интер" – СПАЛ
16:00 "Интер" – "Аталанта"
16:00 "Фрозиноне" – "Торино"
19:00 "Сассуоло" – "Наполи"
21:30 "Фиорентина" – "Лацио". ТВ: канал "Футбол 2"
Понедельник, 11 марта
21:30 "Рома" – "Эмполи". ТВ: канал "Футбол 2"
Смотреть матчи чемпионата Италии можно онлайн на сайте oll.tv (в подписке).
Турнирная таблица чемпионата Италии:
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|ЮВЕНТУС
|26
|23
|3
|0
|55-16
|72
|2
|НАПОЛИ
|26
|17
|5
|4
|47-20
|56
|3
|МИЛАН
|26
|13
|9
|4
|39-22
|48
|4
|ИНТЕР
|26
|14
|5
|7
|38-22
|47
|5
|РОМА
|26
|12
|8
|6
|49-36
|44
|6
|АТАЛАНТА
|26
|12
|5
|9
|54-37
|41
|7
|ТОРИНО
|26
|10
|11
|5
|33-22
|41
|8
|ЛАЦИО
|25
|12
|5
|8
|36-27
|41
|9
|САМПДОРИЯ
|26
|11
|6
|9
|43-33
|39
|10
|ФИОРЕНТИНА
|26
|8
|12
|6
|41-32
|36
|11
|САССУОЛО
|26
|7
|10
|9
|35-41
|31
|12
|ДЖЕНОА
|26
|7
|9
|10
|32-41
|30
|13
|ПАРМА
|26
|8
|6
|12
|28-40
|30
|14
|КАЛЬЯРИ
|26
|6
|9
|11
|23-37
|27
|15
|УДИНЕЗЕ
|25
|6
|7
|12
|21-32
|25
|16
|СПАЛ
|26
|5
|8
|13
|23-39
|23
|17
|ЭМПОЛИ
|26
|5
|7
|14
|33-51
|22
|18
|БОЛОНЬЯ
|26
|3
|9
|14
|20-40
|18
|19
|ФРОЗИНОНЕ
|26
|3
|8
|15
|19-49
|17
|20
|КЬЕВО
|26
|1
|10
|15
|19-51
|10
"Кьево" лишен трех очков федерацией футбола Италии.
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