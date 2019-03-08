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Аутсайдер для Раньери и другие матчи 27 тура чемпионата Италии

Сегодня, 21:35

Расписание, результаты и трансляции поединков тура в итальянской Серии А

"Ювентус" мчится к очередному чемпионству
"Ювентус" мчится к очередному чемпионству. Фото: AFP
Аутсайдер для Раньери и другие матчи 27 тура чемпионата Италии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/2c2/84c/5c82c284c1d64.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/2c2/84c/5c82c284c1d64.jpg Футбол Расписание, результаты и трансляции поединков тура в итальянской Серии А

В этот уикенд проходят поединки 27 тура чемпионата Италии по футболу. В пятницу "Ювентус", оторвавшийся от ближайшего преследователя на 16 очков, сыграет дома с "Удинезе". "Рома", получившая в пятницу нового главного тренера, Клаудио Раньери, в понедельник сыграет с "Эмполи".

Пятница, 8 марта

21:30 "Ювентус" – "Удинезе". ТВ: канал "Футбол 2"

Суббота, 9 марта

19:00 "Парма" – "Дженоа"

21:30 "Кьево" – "Милан". ТВ: канал "Футбол 1"

Воскресенье, 10 марта

13:30 "Болонья" – "Кальяри". ТВ: канал "Футбол 1"

16:00 "Интер" – СПАЛ

16:00 "Интер" – "Аталанта"

16:00 "Фрозиноне" – "Торино"

19:00 "Сассуоло" – "Наполи"

21:30 "Фиорентина" – "Лацио". ТВ: канал "Футбол 2"

Понедельник, 11 марта

21:30 "Рома" – "Эмполи". ТВ: канал "Футбол 2"

Смотреть матчи чемпионата Италии можно онлайн на сайте oll.tv (в подписке).

Турнирная таблица чемпионата Италии:

М КлубИВНПМячиОчки
1 ЮВЕНТУС26233055-1672
2 НАПОЛИ26175447-2056
3 МИЛАН26139439-2248
4 ИНТЕР26145738-2247
5 РОМА26128649-3644
6 АТАЛАНТА26125954-3741
7 ТОРИНО261011533-2241
8 ЛАЦИО25125836-2741
9 САМПДОРИЯ26116943-3339
10 ФИОРЕНТИНА26812641-3236
11 САССУОЛО26710935-4131
12 ДЖЕНОА26791032-4130
13 ПАРМА26861228-4030
14 КАЛЬЯРИ26691123-3727
15 УДИНЕЗЕ25671221-3225
16 СПАЛ26581323-3923
17 ЭМПОЛИ26571433-5122
18 БОЛОНЬЯ26391420-4018
19 ФРОЗИНОНЕ26381519-4917
20 КЬЕВО261101519-5110

"Кьево" лишен трех очков федерацией футбола Италии.

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Сегодня|Спорт

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