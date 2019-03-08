Аутсайдер для Раньери и другие матчи 27 тура чемпионата Италии

Расписание, результаты и трансляции поединков тура в итальянской Серии А

"Ювентус" мчится к очередному чемпионству. Фото: AFP

Аутсайдер для Раньери и другие матчи 27 тура чемпионата Италии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/2c2/84c/5c82c284c1d64.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/2c2/84c/5c82c284c1d64.jpg 2019-03-08T21:35:12+02:00 Футбол Расписание, результаты и трансляции поединков тура в итальянской Серии А

В этот уикенд проходят поединки 27 тура чемпионата Италии по футболу. В пятницу "Ювентус", оторвавшийся от ближайшего преследователя на 16 очков, сыграет дома с "Удинезе". "Рома", получившая в пятницу нового главного тренера, Клаудио Раньери, в понедельник сыграет с "Эмполи".

Пятница, 8 марта

21:30 "Ювентус" – "Удинезе". ТВ: канал "Футбол 2"

Суббота, 9 марта

19:00 "Парма" – "Дженоа"

21:30 "Кьево" – "Милан". ТВ: канал "Футбол 1"

Воскресенье, 10 марта

13:30 "Болонья" – "Кальяри". ТВ: канал "Футбол 1"

16:00 "Интер" – СПАЛ

16:00 "Интер" – "Аталанта"

16:00 "Фрозиноне" – "Торино"

19:00 "Сассуоло" – "Наполи"

21:30 "Фиорентина" – "Лацио". ТВ: канал "Футбол 2"

Понедельник, 11 марта

21:30 "Рома" – "Эмполи". ТВ: канал "Футбол 2"

Смотреть матчи чемпионата Италии можно онлайн на сайте oll.tv (в подписке).

Турнирная таблица чемпионата Италии:

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 ЮВЕНТУС 26 23 3 0 55-16 72 2 НАПОЛИ 26 17 5 4 47-20 56 3 МИЛАН 26 13 9 4 39-22 48 4 ИНТЕР 26 14 5 7 38-22 47 5 РОМА 26 12 8 6 49-36 44 6 АТАЛАНТА 26 12 5 9 54-37 41 7 ТОРИНО 26 10 11 5 33-22 41 8 ЛАЦИО 25 12 5 8 36-27 41 9 САМПДОРИЯ 26 11 6 9 43-33 39 10 ФИОРЕНТИНА 26 8 12 6 41-32 36 11 САССУОЛО 26 7 10 9 35-41 31 12 ДЖЕНОА 26 7 9 10 32-41 30 13 ПАРМА 26 8 6 12 28-40 30 14 КАЛЬЯРИ 26 6 9 11 23-37 27 15 УДИНЕЗЕ 25 6 7 12 21-32 25 16 СПАЛ 26 5 8 13 23-39 23 17 ЭМПОЛИ 26 5 7 14 33-51 22 18 БОЛОНЬЯ 26 3 9 14 20-40 18 19 ФРОЗИНОНЕ 26 3 8 15 19-49 17 20 КЬЕВО 26 1 10 15 19-51 10

"Кьево" лишен трех очков федерацией футбола Италии.

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