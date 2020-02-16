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Автогол, незабитый пенальти и спасительный ляп: как "Тоттенхэм" обыгрывал "Астон Виллу"

16 февраля, 19:21

Лондонский клуб одержал третью победу подряд и вплотную приблизился к зоне Лиги чемпионов

Лондонский "Тоттенхэм" одержал волевую победу над "Астон Виллой" в 26-м туре чемпионата Англии. "Шпоры" пропустили первыми после автогола в исполнении Тоби Алдервейрелда. Правда, он же еще до перерыва выровнял счет. Перед самым перерывом гости заработали пенальти, Сон Хын Мин не сумел реализовать 11-метровый удар, но первым успел на добивание.

В начале второго тайма "Астон Вилла" отыгралась благодаря голу Бьорна Энгельса, но удержать ничейный счет не смогла – уже в компенсированное время все тот же Сон Хын Мин воспользовался ужасной ошибкой соперника и реализовал выход один на один.

"Астон Вилла" – "Тоттенхэм" – 2:3
Голы: Алдервейрелд (9, аг), Энгельс (53) – Алдервейрелд (27), Сон Хын Мин (45+2, 90+4)

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"Астон Вилла": Рейна, Гильбер, Конса, Энгельс, Таргетт, Грилиш, Дринкуотер (Накамба, 60), Эль-Гази (Трезеге, 70), Дуглас Луис, Хоз, Саматта (Бастон, 83).

"Тоттенхэм": Льорис, Санчес, Дэвис, Орье, Алдервейрелд, Алли (Жедсон Фернандеш, 83), Уинкс, Бергвейн (Вертонген, 90+6), Лукас Моура, Сон Хын Мин, Дайер (Ло Чельсо, 60).

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Предупреждения: Гильбер (86), Накамба (90+2).

Смотрите, как "Тоттенхэм" играет в Лиге чемпионов:

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видео голов чемпионат Англии Тоттенхэм Астон Вилла

Источник: Сегодня|Спорт

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