Прогноз, расписание и результаты 26-го тура чемпионата Англии по футболу

Очередной, 26-й тур, чемпионата Англии по футболу растянется на десять дней. Начнется он двумя матчами сегодня, 8 февраля, а завершится аж 17 числа битвой грандов "Челси" – "Манчестер Юнайтед". К слову, обнародовали премиальные игрокам "Ливерпуля" за победу в Премьер-лиге.
Интересно, что в этом туре встретятся команды украинских легионеров. Завтра "Манчестер Сити" Александра Зинченко примет "Вест Хэм" Андрея Ярмоленко. Правда, наш представитель в лондонском клубе не сыграет из-за травмы. Как мы писали, Зинченко получил красную карточку в матче "МанСити" против "Тоттенхэма", а его команда проиграла.
8 февраля, суббота
14:30. "Эвертон" – "Кристал Пэлас" – Setanta Sports
Букмекеры: 1.70 – 3.60 – 6.00
19:30. "Брайтон" – "Уотфорд" – Setanta Sports
Букмекеры: 2.20 – 3.50 – 3.45
9 февраля, воскресенье
16:00. "Шеффилд Юнайтед" – "Борнмут" – Setanta Sports
Букмекеры: 1.75 – 3.50 – 5.50
18:30. "Манчестер Сити" – "Вест Хэм" – Setanta Sports
Букмекеры: 1.10 – 12.00 – 25.00
14 февраля, пятница
22:00. "Вулверхэмптон" – "Лестер" – Setanta Sports
Букмекеры: 2.60 – 3.20 – 2.80
15 февраля, суббота
14:30. "Саутгемптон" – "Бернли"
Букмекеры: 1.70 – 3.75 – 5.00
19:30. "Норвич" – "Ливерпуль" – Setanta Sports
Букмекеры: 9.30 – 5.30 – 1.30
16 февраля, воскресенье
16:00. "Астон Вилла" – "Тоттенхэм"
Букмекеры: 4.20 – 3.70 – 1.85
18:30. "Арсенал" – "Ньюкасл" – Setanta Sports
Букмекеры: 1.40 – 4.90 – 7.20
17 февраля, понедельник
22:00. "Челси" – "Манчестер Юнайтед" – Setanta Sports
Букмекеры: 1.82 – 3.70 – 4.30
Турнирная таблица чемпионата Англии
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