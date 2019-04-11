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"Аякс" и "Ювентус" расписали ничью в первом четвертьфинале Лиги чемпионов

Сегодня, 00:05

Туринцы первыми открыли счет, но хозяева поля сумели отыграться

Роналду открыл счет
Роналду открыл счет. Фото: AFP
"Аякс" и "Ювентус" расписали ничью в первом четвертьфинале Лиги чемпионов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/e5a/7f5/5cae5a7f54bf3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/e5a/7f5/5cae5a7f54bf3.jpg Футбол Туринцы первыми открыли счет, но хозяева поля сумели отыграться

В Амстердаме завершился первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов между местным "Аяксом" и туринским "Ювентусом". Поединок вышел довольно боевым и завершился логичной ничьей – 1:1. Мы вели онлайн-трансляцию матча "Аякс" – "Ювентус".

В первом тайме активней выглядели хозяева поля. Очень много бил Зиеш, иногда попадал, иногда мазал. Был момент у ван де Беека, который с центра штрафной не попал в створ. Но счет открыл "Ювентус". На последней минуте тайма быстрая контратака туринцев завершилась навесом в штрафную, где Роналду в красивом прыжке отправил мяч головой в сетку ворот.

"Аякс" отыгрался на первой минуте второго тайма. Нерес отобрал мяч у Конселу, приблизился к воротам и точно пробил в угол.

Дальше снова больше атаковали голландцы, а ближе к голу были гости. После удара в дальний угол Дугласа Косты мяч попал в штангу. Были шансы и у "Аякса". Эккеленкамп метров с 12 пробивал и Щенсны в прыжке выручил туринцев. А в компенсированное время Тадич с центра штрафной бивал по воротам, но попал в защитника. Ничья – 1:1 и через неделю команды встретятся в Турине.

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Тег Лига чемпионов, Ювентус Турин, Аякс Амстердам

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Сегодня|Спорт

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