"Аякс" и "Ювентус" расписали ничью в первом четвертьфинале Лиги чемпионов
Туринцы первыми открыли счет, но хозяева поля сумели отыграться
В Амстердаме завершился первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов между местным "Аяксом" и туринским "Ювентусом". Поединок вышел довольно боевым и завершился логичной ничьей – 1:1. Мы вели онлайн-трансляцию матча "Аякс" – "Ювентус".
В первом тайме активней выглядели хозяева поля. Очень много бил Зиеш, иногда попадал, иногда мазал. Был момент у ван де Беека, который с центра штрафной не попал в створ. Но счет открыл "Ювентус". На последней минуте тайма быстрая контратака туринцев завершилась навесом в штрафную, где Роналду в красивом прыжке отправил мяч головой в сетку ворот.
"Аякс" отыгрался на первой минуте второго тайма. Нерес отобрал мяч у Конселу, приблизился к воротам и точно пробил в угол.
Дальше снова больше атаковали голландцы, а ближе к голу были гости. После удара в дальний угол Дугласа Косты мяч попал в штангу. Были шансы и у "Аякса". Эккеленкамп метров с 12 пробивал и Щенсны в прыжке выручил туринцев. А в компенсированное время Тадич с центра штрафной бивал по воротам, но попал в защитника. Ничья – 1:1 и через неделю команды встретятся в Турине.
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