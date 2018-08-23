"Аякс" обыграл "Динамо" в матче Лиги чемпионов

Четыре гола в матче были забиты в первом тайме

Сегодня в Амстердаме прошел первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов. "Аякс" обыграл киевское "Динамо" – 3:1 Все голы в поединке были забиты в первом тайме - ван де Беек (2), Зийех (35), Тадич (43) – Кендзера (16).

Хозяевам удалось быстро открыть счет. Уже на 2-й минуте перепасовка в штрафной с пасом в центральную зону завершилась не сильным ударом ван де Беека низом, а Бойко под собой пропустил мяч.

Динамовцам удалось довольно быстро отыграться. Но сначала голландцев выручил Онана, который потянул опаснейший удар в угол от Кадара. Однако последовавший затем угловой завершился взятием ворот. После навеса Кадар пробил головой в угол, голкипер отбил мяч, но прямо на Кендзеру, который спокойно поразил ворота.

Потом снова блестяще сыграл вратарь "Аякса", который потащил удар в верхний угол со штрафного. А под конец тайма голландцам удалось еще дважды забить. Сначала Зийех пробивал из-за штрафной, мяч попал в голову Кадару и попал в угол ворот. А затем прострел с левого фланга замкнул Тадич.

После перерыва голов в матче уже не было. Хотя ближе к взятию ворот были голландцы. Сначала Хунтелаар головой пробил в перекладину. А затем ошибся Бойко, который выложил мяч на ногу Зийеху, а тот попал в штангу.

Победа "Аякса" – 3:1. Через неделю команды встретятся на НСК "Олимпийский".