"Аякс" с самым юным капитаном в истории полуфиналов Лиги чемпионов бьет "Тоттенхэм": обзор матча

"Аякс" на выезде победил "Тоттенхэм" со счетом 1:0 в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов

"Тоттенхэм" - "Аякс" 0:1. Фото: AFP

Амстердамский "Аякс" нанес поражение лондонскому "Тоттенхэму" в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов. Встреча прошла во вторник в Лондоне на новом стадионе "Тоттенхэма" и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный гол на 15-й минуте забил Донни ван де Бек. Защитник "шпор" Ян Вертонген был заменен на 39-й минуте после того, как получил травму головы в столкновении с одноклубником Тоби Алдервейрелдом. Вертонген несколько минут провел на газоне с окровавленным лицом, но затем переодел футболку и продолжил игру. Но уже через минуту ему стало плохо и Ян ушел с поля только с помощью медиков. Мы провели текстовый онлайн матча "Тоттенхэм" – Аякс" с яркими фото и видео повторами.

Обзор матча "Тоттенхэм" – "Аякс" 0:1

Интересно, что полузащитник "Аякса" Маттейс де Лигт в 19 лет и 261 день стал самым юным капитаном за всю историю полуфиналов Лиги чемпионов.

"Тоттенхэм" – "Аякс" 0:1 (0:1)

Гол: Дони ван де Беек (15)

"Тоттенхэм": Льорис; Алдервейрелд; Триппьер (Фойт, 80); Мина Санчес; Вертонген (Сиссоко, 39); Лукас Моура; Ваньяма; Роуз (Дэвис, 79); Алли; Эриксен; Льоренте

"Аякс": Онана; Тальяфико; Велтман; де Лигт; Блинд; де Йонг; ван де Беек; Шене (Мазрауи, 65); Зиеш (Хунтелаар, 87); Нерес; Тадич.

Ответная игра пройдет в Амстердаме 8 мая. Во втором полуфинальном противостоянии английский "Ливерпуль" сыграет с испанской "Барселоной", онлайн этого поединка также смотрите на нашем сайте.

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